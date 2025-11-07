හුවමාරුවDEX+
සජීවී MON Protocol සඳහා අද මිල 0.0152 USD කි. MONPRO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MONPRO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MONPRO ගැන වැඩි විස්තර

MONPRO මිල තොරතුරු

MONPRO යනු කුමක්ද

MONPRO ධවල පත්‍රිකාව

MONPRO නිල වෙබ් අඩවිය

MONPRO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MONPRO මිල පුරෝකථනය

MONPRO ඉතිහාසය

MONPRO මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MONPRO-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MONPRO තත්කාල ගනුදෙනු

MON Protocol ලාංඡනය

MON Protocol මිල(MONPRO)

1 MONPRO සිට USD සජීවී මිල:

$0.0152
$0.0152$0.0152
-0.39%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:55:20 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01509
$ 0.01509$ 0.01509
පැය 24 පහළ
$ 0.01554
$ 0.01554$ 0.01554
24H ඉහළ

$ 0.01509
$ 0.01509$ 0.01509

$ 0.01554
$ 0.01554$ 0.01554

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

0.00%

-0.38%

-10.17%

-10.17%

MON Protocol (MONPRO) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0152. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01509 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01554 ක උපරිම අගයක් අතර MONPRO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MONPROහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.9595624143978051 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.014962049622685736 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MONPRO පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -0.38% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MON Protocol (MONPRO) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1148

$ 9.02M
$ 9.02M$ 9.02M

$ 53.77K
$ 53.77K$ 53.77K

$ 15.19M
$ 15.19M$ 15.19M

593.63M
593.63M 593.63M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

MON Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.02M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 53.77K වේ. මුළු සැපයුම 593.63M සමඟින් MONPRO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999517431 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 15.19M කි.

MON Protocol (MONPRO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා MON Protocolහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0000595-0.38%
දින 30 යි$ -0.00437-22.34%
දින 60 යි$ -0.0016-9.53%
දින 90 යි$ -0.0057-27.28%
MON Protocol අද මිල වෙනස

අද, MONPRO එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0000595 (-0.38%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

MON Protocol දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00437 (-22.34%) කින් ඉහළ ගියේය.

MON Protocol දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MONPRO එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0016 (-9.53%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

MON Protocol දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0057 (-27.28%), කින් චලනය විය.

MON Protocol (MONPRO) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් MON Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

MON Protocol (MONPRO) යනු කුමක්ද

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MEXC වෙතින් MON Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MON Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MONPRO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MON Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MON Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MON Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MON Protocol (MONPRO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MON Protocol (MONPRO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MON Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MON Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MON Protocol (MONPRO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MON ProtocolMONPRO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MONPRO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

MON Protocol (MONPRO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MON Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MON Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MONPRO දේශීය මුදල් වෙත

1 MON Protocol(MONPRO) සිට VND
399.988
1 MON Protocol(MONPRO) සිට AUD
A$0.023408
1 MON Protocol(MONPRO) සිට GBP
0.011552
1 MON Protocol(MONPRO) සිට EUR
0.013072
1 MON Protocol(MONPRO) සිට USD
$0.0152
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MYR
RM0.063384
1 MON Protocol(MONPRO) සිට TRY
0.64144
1 MON Protocol(MONPRO) සිට JPY
¥2.3256
1 MON Protocol(MONPRO) සිට ARS
ARS$22.060824
1 MON Protocol(MONPRO) සිට RUB
1.234848
1 MON Protocol(MONPRO) සිට INR
1.34824
1 MON Protocol(MONPRO) සිට IDR
Rp253.333232
1 MON Protocol(MONPRO) සිට PHP
0.898928
1 MON Protocol(MONPRO) සිට EGP
￡E.0.71896
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BRL
R$0.08132
1 MON Protocol(MONPRO) සිට CAD
C$0.021432
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BDT
1.851968
1 MON Protocol(MONPRO) සිට NGN
21.839056
1 MON Protocol(MONPRO) සිට COP
$58.237432
1 MON Protocol(MONPRO) සිට ZAR
R.0.264176
1 MON Protocol(MONPRO) සිට UAH
0.638552
1 MON Protocol(MONPRO) සිට TZS
T.Sh.37.3464
1 MON Protocol(MONPRO) සිට VES
Bs3.4656
1 MON Protocol(MONPRO) සිට CLP
$14.3336
1 MON Protocol(MONPRO) සිට PKR
Rs4.268312
1 MON Protocol(MONPRO) සිට KZT
7.987296
1 MON Protocol(MONPRO) සිට THB
฿0.492024
1 MON Protocol(MONPRO) සිට TWD
NT$0.470592
1 MON Protocol(MONPRO) සිට AED
د.إ0.055784
1 MON Protocol(MONPRO) සිට CHF
Fr0.01216
1 MON Protocol(MONPRO) සිට HKD
HK$0.118104
1 MON Protocol(MONPRO) සිට AMD
֏5.81248
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MAD
.د.م0.141816
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MXN
$0.282112
1 MON Protocol(MONPRO) සිට SAR
ريال0.057
1 MON Protocol(MONPRO) සිට ETB
Br2.339128
1 MON Protocol(MONPRO) සිට KES
KSh1.963688
1 MON Protocol(MONPRO) සිට JOD
د.أ0.0107768
1 MON Protocol(MONPRO) සිට PLN
0.055936
1 MON Protocol(MONPRO) සිට RON
лв0.06688
1 MON Protocol(MONPRO) සිට SEK
kr0.145616
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BGN
лв0.025688
1 MON Protocol(MONPRO) සිට HUF
Ft5.090328
1 MON Protocol(MONPRO) සිට CZK
0.32072
1 MON Protocol(MONPRO) සිට KWD
د.ك0.0046512
1 MON Protocol(MONPRO) සිට ILS
0.049704
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BOB
Bs0.10488
1 MON Protocol(MONPRO) සිට AZN
0.02584
1 MON Protocol(MONPRO) සිට TJS
SM0.140144
1 MON Protocol(MONPRO) සිට GEL
0.041192
1 MON Protocol(MONPRO) සිට AOA
Kz13.932168
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BHD
.د.ب0.0057304
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BMD
$0.0152
1 MON Protocol(MONPRO) සිට DKK
kr0.098344
1 MON Protocol(MONPRO) සිට HNL
L0.400368
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MUR
0.69768
1 MON Protocol(MONPRO) සිට NAD
$0.26372
1 MON Protocol(MONPRO) සිට NOK
kr0.15504
1 MON Protocol(MONPRO) සිට NZD
$0.026904
1 MON Protocol(MONPRO) සිට PAB
B/.0.0152
1 MON Protocol(MONPRO) සිට PGK
K0.06384
1 MON Protocol(MONPRO) සිට QAR
ر.ق0.055328
1 MON Protocol(MONPRO) සිට RSD
дин.1.544168
1 MON Protocol(MONPRO) සිට UZS
soʻm180.952352
1 MON Protocol(MONPRO) සිට ALL
L1.273
1 MON Protocol(MONPRO) සිට ANG
ƒ0.027208
1 MON Protocol(MONPRO) සිට AWG
ƒ0.02736
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BBD
$0.0304
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BAM
KM0.025688
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BIF
Fr44.7032
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BND
$0.01976
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BSD
$0.0152
1 MON Protocol(MONPRO) සිට JMD
$2.43428
1 MON Protocol(MONPRO) සිට KHR
61.2902
1 MON Protocol(MONPRO) සිට KMF
Fr6.384
1 MON Protocol(MONPRO) සිට LAK
330.434776
1 MON Protocol(MONPRO) සිට LKR
රු4.6284
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MDL
L0.259768
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MGA
Ar68.4684
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MOP
P0.121448
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MVR
0.23408
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MWK
MK26.29752
1 MON Protocol(MONPRO) සිට MZN
MT0.97204
1 MON Protocol(MONPRO) සිට NPR
रु2.15384
1 MON Protocol(MONPRO) සිට PYG
107.7984
1 MON Protocol(MONPRO) සිට RWF
Fr22.0248
1 MON Protocol(MONPRO) සිට SBD
$0.125096
1 MON Protocol(MONPRO) සිට SCR
0.225872
1 MON Protocol(MONPRO) සිට SRD
$0.5852
1 MON Protocol(MONPRO) සිට SVC
$0.132696
1 MON Protocol(MONPRO) සිට SZL
L0.263416
1 MON Protocol(MONPRO) සිට TMT
m0.053352
1 MON Protocol(MONPRO) සිට TND
د.ت0.04484
1 MON Protocol(MONPRO) සිට TTD
$0.102752
1 MON Protocol(MONPRO) සිට UGX
Sh53.1392
1 MON Protocol(MONPRO) සිට XAF
Fr8.6336
1 MON Protocol(MONPRO) සිට XCD
$0.04104
1 MON Protocol(MONPRO) සිට XOF
Fr8.6336
1 MON Protocol(MONPRO) සිට XPF
Fr1.5656
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BWP
P0.204136
1 MON Protocol(MONPRO) සිට BZD
$0.0304
1 MON Protocol(MONPRO) සිට CVE
$1.456768
1 MON Protocol(MONPRO) සිට DJF
Fr2.6904
1 MON Protocol(MONPRO) සිට DOP
$0.977512
1 MON Protocol(MONPRO) සිට DZD
د.ج1.983296
1 MON Protocol(MONPRO) සිට FJD
$0.034656
1 MON Protocol(MONPRO) සිට GNF
Fr132.164
1 MON Protocol(MONPRO) සිට GTQ
Q0.116432
1 MON Protocol(MONPRO) සිට GYD
$3.179232
1 MON Protocol(MONPRO) සිට ISK
kr1.9152

MON Protocol සම්පත්

MON Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල MON Protocol වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MON Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MON Protocol (MONPRO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MONPRO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0152 USD වේ.
MONPRO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MONPRO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0152 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MON Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MONPRO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.02M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MONPRO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MONPRO හි සංසරණ සැපයුම 593.63M USD වේ.
MONPRO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.9595624143978051 USD ක ATH මිලක් MONPRO අත්කර ගති.
MONPRO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.014962049622685736 USD ක ATL මිලක් MONPRO අත්කර ගති.
MONPRO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MONPRO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 53.77K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MONPRO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MONPRO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MONPRO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:55:20 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MONPRO-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.0152 USD

MONPRO වෙළඳාම

MONPRO/USDT
$0.0152
$0.0152$0.0152
-0.32%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

