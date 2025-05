AssetMantle (MNTL) යනු කුමක්ද

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

MEXC වෙතින් AssetMantle ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AssetMantle ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MNTL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AssetMantle ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AssetMantle මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AssetMantle මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AssetMantle,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MNTL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AssetMantleමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AssetMantle මිල ඉතිහාසය

MNTLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MNTLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AssetMantle මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AssetMantle (MNTL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AssetMantle මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AssetMantle MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MNTL දේශීය මුදල් වෙත

1MNTL සිට VNDවෙත ₫ 13.282038 1MNTL සිට AUDවෙත A$ 0.00080808 1MNTL සිට GBPවෙත £ 0.0003885 1MNTL සිට EURවෙත € 0.00046102 1MNTL සිට USDවෙත $ 0.000518 1MNTL සිට MYRවෙත RM 0.00221704 1MNTL සිට TRYවෙත ₺ 0.02003106 1MNTL සිට JPYවෙත ¥ 0.07568498 1MNTL සිට RUBවෙත ₽ 0.041699 1MNTL සිට INRවෙත ₹ 0.04430454 1MNTL සිට IDRවෙත Rp 8.49180192 1MNTL සිට KRWවෙත ₩ 0.7244748 1MNTL සිට PHPවෙත ₱ 0.02888886 1MNTL සිට EGPවෙත £E. 0.02595698 1MNTL සිට BRLවෙත R$ 0.00291116 1MNTL සිට CADවෙත C$ 0.00072002 1MNTL සිට BDTවෙත ৳ 0.06297844 1MNTL සිට NGNවෙත ₦ 0.8288 1MNTL සිට UAHවෙත ₴ 0.021497 1MNTL සිට VESවෙත Bs 0.047656 1MNTL සිට PKRවෙත Rs 0.14599312 1MNTL සිට KZTවෙත ₸ 0.26468764 1MNTL සිට THBවෙත ฿ 0.01725976 1MNTL සිට TWDවෙත NT$ 0.01562806 1MNTL සිට AEDවෙත د.إ 0.00190106 1MNTL සිට CHFවෙත Fr 0.00042994 1MNTL සිට HKDවෙත HK$ 0.0040404 1MNTL සිට MADවෙත .د.م 0.00481222 1MNTL සිට MXNවෙත $ 0.01002848

AssetMantle සම්පත්

AssetMantle පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AssetMantle පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AssetMantle (MNTL) හි මිල කීයද? AssetMantle (MNTL)හි සජීවී මිල 0.000518 USD වේ. AssetMantle (MNTL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AssetMantle හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.12M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MNTLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000518 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AssetMantle (MNTL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AssetMantle (MNTL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.16B USD වේ. AssetMantle (MNTL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AssetMantle (MNTL) හි ඉහළම මිල 0.19984 USD වේ. AssetMantle (MNTL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AssetMantle (MNTL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 87.96K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

