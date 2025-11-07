හුවමාරුවDEX+
සජීවී Marinade Finance සඳහා අද මිල 0.07075 USD කි. MNDE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MNDE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Marinade Finance ලාංඡනය

Marinade Finance මිල(MNDE)

$0.07075
-10.18%1D
Marinade Finance (MNDE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:24:04 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.42%

-10.18%

-33.32%

-33.32%

Marinade Finance (MNDE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.07075. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.07003 ක අවම අගයක් සහ $ 0.08014 ක උපරිම අගයක් අතර MNDE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MNDEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.6674570026607753 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.028223705314342616 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MNDE පසුගිය පැය තුල, +0.42% කින්, පැය 24 තුල, -10.18% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Marinade Finance (MNDE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 0.00
$ 59.23K
$ 49.52M
0.00
700,000,000
SOL

Marinade Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 59.23K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් MNDE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 700000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 49.52M කි.

Marinade Finance (MNDE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Marinade Financeහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0080186-10.18%
දින 30 යි$ -0.06275-47.01%
දින 60 යි$ -0.01925-21.39%
දින 90 යි$ -0.01925-21.39%
Marinade Finance අද මිල වෙනස

අද, MNDE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0080186 (-10.18%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Marinade Finance දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.06275 (-47.01%) කින් ඉහළ ගියේය.

Marinade Finance දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MNDE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.01925 (-21.39%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Marinade Finance දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.01925 (-21.39%), කින් චලනය විය.

Marinade Finance (MNDE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Marinade Finance මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Marinade Finance (MNDE) යනු කුමක්ද

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

MEXC වෙතින් Marinade Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Marinade Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MNDE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Marinade Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Marinade Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Marinade Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Marinade Finance (MNDE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Marinade Finance (MNDE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Marinade Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Marinade Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Marinade Finance (MNDE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Marinade FinanceMNDE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MNDE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Marinade Finance (MNDE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Marinade Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Marinade Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MNDE දේශීය මුදල් වෙත

1 Marinade Finance(MNDE) සිට VND
1,861.78625
1 Marinade Finance(MNDE) සිට AUD
A$0.108955
1 Marinade Finance(MNDE) සිට GBP
0.05377
1 Marinade Finance(MNDE) සිට EUR
0.060845
1 Marinade Finance(MNDE) සිට USD
$0.07075
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MYR
RM0.2950275
1 Marinade Finance(MNDE) සිට TRY
2.9849425
1 Marinade Finance(MNDE) සිට JPY
¥10.82475
1 Marinade Finance(MNDE) සිට ARS
ARS$102.6844275
1 Marinade Finance(MNDE) සිට RUB
5.7484375
1 Marinade Finance(MNDE) සිට INR
6.2748175
1 Marinade Finance(MNDE) සිට IDR
Rp1,179.166195
1 Marinade Finance(MNDE) සිට PHP
4.1806175
1 Marinade Finance(MNDE) සිට EGP
￡E.3.3457675
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BRL
R$0.377805
1 Marinade Finance(MNDE) සිට CAD
C$0.0997575
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BDT
8.62018
1 Marinade Finance(MNDE) සිට NGN
101.652185
1 Marinade Finance(MNDE) සිට COP
$271.0722575
1 Marinade Finance(MNDE) සිට ZAR
R.1.2289275
1 Marinade Finance(MNDE) සිට UAH
2.9722075
1 Marinade Finance(MNDE) සිට TZS
T.Sh.174.2607875
1 Marinade Finance(MNDE) සිට VES
Bs16.131
1 Marinade Finance(MNDE) සිට CLP
$66.71725
1 Marinade Finance(MNDE) සිට PKR
Rs19.8673075
1 Marinade Finance(MNDE) සිට KZT
37.17771
1 Marinade Finance(MNDE) සිට THB
฿2.290885
1 Marinade Finance(MNDE) සිට TWD
NT$2.191835
1 Marinade Finance(MNDE) සිට AED
د.إ0.2596525
1 Marinade Finance(MNDE) සිට CHF
Fr0.0566
1 Marinade Finance(MNDE) සිට HKD
HK$0.5497275
1 Marinade Finance(MNDE) සිට AMD
֏27.0548
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MAD
.د.م0.6600975
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MXN
$1.3124125
1 Marinade Finance(MNDE) සිට SAR
ريال0.2653125
1 Marinade Finance(MNDE) සිට ETB
Br10.8877175
1 Marinade Finance(MNDE) සිට KES
KSh9.1401925
1 Marinade Finance(MNDE) සිට JOD
د.أ0.05016175
1 Marinade Finance(MNDE) සිට PLN
0.26036
1 Marinade Finance(MNDE) සිට RON
лв0.3113
1 Marinade Finance(MNDE) සිට SEK
kr0.6770775
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BGN
лв0.1195675
1 Marinade Finance(MNDE) සිට HUF
Ft23.70125
1 Marinade Finance(MNDE) සිට CZK
1.492825
1 Marinade Finance(MNDE) සිට KWD
د.ك0.02172025
1 Marinade Finance(MNDE) සිට ILS
0.230645
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BOB
Bs0.488175
1 Marinade Finance(MNDE) සිට AZN
0.120275
1 Marinade Finance(MNDE) සිට TJS
SM0.652315
1 Marinade Finance(MNDE) සිට GEL
0.1917325
1 Marinade Finance(MNDE) සිට AOA
Kz64.8487425
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BHD
.د.ب0.02667275
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BMD
$0.07075
1 Marinade Finance(MNDE) සිට DKK
kr0.4577525
1 Marinade Finance(MNDE) සිට HNL
L1.863555
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MUR
3.247425
1 Marinade Finance(MNDE) සිට NAD
$1.2275125
1 Marinade Finance(MNDE) සිට NOK
kr0.72165
1 Marinade Finance(MNDE) සිට NZD
$0.125935
1 Marinade Finance(MNDE) සිට PAB
B/.0.07075
1 Marinade Finance(MNDE) සිට PGK
K0.29715
1 Marinade Finance(MNDE) සිට QAR
ر.ق0.25753
1 Marinade Finance(MNDE) සිට RSD
дин.7.189615
1 Marinade Finance(MNDE) සිට UZS
soʻm842.26177
1 Marinade Finance(MNDE) සිට ALL
L5.9253125
1 Marinade Finance(MNDE) සිට ANG
ƒ0.1266425
1 Marinade Finance(MNDE) සිට AWG
ƒ0.12735
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BBD
$0.1415
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BAM
KM0.1195675
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BIF
Fr208.07575
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BND
$0.091975
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BSD
$0.07075
1 Marinade Finance(MNDE) සිට JMD
$11.3306125
1 Marinade Finance(MNDE) සිට KHR
285.2816875
1 Marinade Finance(MNDE) සිට KMF
Fr29.715
1 Marinade Finance(MNDE) සිට LAK
1,538.0434475
1 Marinade Finance(MNDE) සිට LKR
රු21.543375
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MDL
L1.2091175
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MGA
Ar318.693375
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MOP
P0.5652925
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MVR
1.08955
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MWK
MK122.404575
1 Marinade Finance(MNDE) සිට MZN
MT4.5244625
1 Marinade Finance(MNDE) සිට NPR
रु10.025275
1 Marinade Finance(MNDE) සිට PYG
501.759
1 Marinade Finance(MNDE) සිට RWF
Fr102.51675
1 Marinade Finance(MNDE) සිට SBD
$0.5822725
1 Marinade Finance(MNDE) සිට SCR
1.051345
1 Marinade Finance(MNDE) සිට SRD
$2.723875
1 Marinade Finance(MNDE) සිට SVC
$0.6176475
1 Marinade Finance(MNDE) සිට SZL
L1.2260975
1 Marinade Finance(MNDE) සිට TMT
m0.2483325
1 Marinade Finance(MNDE) සිට TND
د.ت0.2087125
1 Marinade Finance(MNDE) සිට TTD
$0.47827
1 Marinade Finance(MNDE) සිට UGX
Sh247.342
1 Marinade Finance(MNDE) සිට XAF
Fr40.186
1 Marinade Finance(MNDE) සිට XCD
$0.191025
1 Marinade Finance(MNDE) සිට XOF
Fr40.186
1 Marinade Finance(MNDE) සිට XPF
Fr7.28725
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BWP
P0.9501725
1 Marinade Finance(MNDE) සිට BZD
$0.1415
1 Marinade Finance(MNDE) සිට CVE
$6.78068
1 Marinade Finance(MNDE) සිට DJF
Fr12.52275
1 Marinade Finance(MNDE) සිට DOP
$4.5499325
1 Marinade Finance(MNDE) සිට DZD
د.ج9.230045
1 Marinade Finance(MNDE) සිට FJD
$0.16131
1 Marinade Finance(MNDE) සිට GNF
Fr615.17125
1 Marinade Finance(MNDE) සිට GTQ
Q0.541945
1 Marinade Finance(MNDE) සිට GYD
$14.79807
1 Marinade Finance(MNDE) සිට ISK
kr8.9145

Marinade Finance සම්පත්

Marinade Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Marinade Finance වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Marinade Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Marinade Finance (MNDE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MNDE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.07075 USD වේ.
MNDE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MNDE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.07075 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Marinade Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MNDE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MNDE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MNDE හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
MNDE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.6674570026607753 USD ක ATH මිලක් MNDE අත්කර ගති.
MNDE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.028223705314342616 USD ක ATL මිලක් MNDE අත්කර ගති.
MNDE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MNDE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 59.23K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MNDE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MNDE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MNDE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:24:04 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

