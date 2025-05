MetaMUI (MMUI) යනු කුමක්ද

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

MEXC වෙතින් MetaMUI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MetaMUI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



MetaMUI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MetaMUI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MMUI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MetaMUIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MetaMUI මිල ඉතිහාසය

MMUIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MMUIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MetaMUI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MetaMUI (MMUI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MetaMUI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MetaMUI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MMUI දේශීය මුදල් වෙත

1MMUI සිට VNDවෙත ₫ 930.7683 1MMUI සිට AUDවෙත A$ 0.056628 1MMUI සිට GBPවෙත £ 0.027225 1MMUI සිට EURවෙත € 0.032307 1MMUI සිට USDවෙත $ 0.0363 1MMUI සිට MYRවෙත RM 0.155364 1MMUI සිට TRYවෙත ₺ 1.403721 1MMUI සිට JPYවෙත ¥ 5.303793 1MMUI සිට RUBවෙත ₽ 2.92215 1MMUI සිට INRවෙත ₹ 3.104739 1MMUI සිට IDRවෙත Rp 595.081872 1MMUI සිට KRWවෙත ₩ 50.698032 1MMUI සිට PHPවෙත ₱ 2.024451 1MMUI සිට EGPවෙත £E. 1.818993 1MMUI සිට BRLවෙත R$ 0.204006 1MMUI සිට CADවෙත C$ 0.050457 1MMUI සිට BDTවෙත ৳ 4.413354 1MMUI සිට NGNවෙත ₦ 58.08 1MMUI සිට UAHවෙත ₴ 1.50645 1MMUI සිට VESවෙත Bs 3.3396 1MMUI සිට PKRවෙත Rs 10.230792 1MMUI සිට KZTවෙත ₸ 18.548574 1MMUI සිට THBවෙත ฿ 1.209516 1MMUI සිට TWDවෙත NT$ 1.095171 1MMUI සිට AEDවෙත د.إ 0.133221 1MMUI සිට CHFවෙත Fr 0.030129 1MMUI සිට HKDවෙත HK$ 0.28314 1MMUI සිට MADවෙත .د.م 0.337227 1MMUI සිට MXNවෙත $ 0.702768

MetaMUI සම්පත්

MetaMUI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MetaMUI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MetaMUI (MMUI) හි මිල කීයද? MetaMUI (MMUI)හි සජීවී මිල 0.0363 USD වේ. MetaMUI (MMUI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MetaMUI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 17.29M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MMUIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0363 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MetaMUI (MMUI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MetaMUI (MMUI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 476.25M USD වේ. MetaMUI (MMUI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MetaMUI (MMUI) හි ඉහළම මිල 0.6474 USD වේ. MetaMUI (MMUI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MetaMUI (MMUI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 18.84K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

