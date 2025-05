MMOSH Pit Protocol (MMOSH) යනු කුමක්ද

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.

MMOSH Pit Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MMOSH Pit Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MMOSH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MMOSH Pit Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MMOSH Pit Protocol මිල ඉතිහාසය

MMOSHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MMOSHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MMOSH Pit Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

1MMOSH සිට VNDවෙත ₫ 3.7512783 1MMOSH සිට AUDවෙත A$ 0.000228228 1MMOSH සිට GBPවෙත £ 0.000109725 1MMOSH සිට EURවෙත € 0.000130207 1MMOSH සිට USDවෙත $ 0.0001463 1MMOSH සිට MYRවෙත RM 0.000626164 1MMOSH සිට TRYවෙත ₺ 0.005657421 1MMOSH සිට JPYවෙත ¥ 0.021375893 1MMOSH සිට RUBවෙත ₽ 0.01177715 1MMOSH සිට INRවෙත ₹ 0.012513039 1MMOSH සිට IDRවෙත Rp 2.398360272 1MMOSH සිට KRWවෙත ₩ 0.204328432 1MMOSH සිට PHPවෙත ₱ 0.008159151 1MMOSH සිට EGPවෙත £E. 0.007331093 1MMOSH සිට BRLවෙත R$ 0.000822206 1MMOSH සිට CADවෙත C$ 0.000203357 1MMOSH සිට BDTවෙත ৳ 0.017787154 1MMOSH සිට NGNවෙත ₦ 0.23408 1MMOSH සිට UAHවෙත ₴ 0.00607145 1MMOSH සිට VESවෙත Bs 0.0134596 1MMOSH සිට PKRවෙත Rs 0.041233192 1MMOSH සිට KZTවෙත ₸ 0.074756374 1MMOSH සිට THBවෙත ฿ 0.004874716 1MMOSH සිට TWDවෙත NT$ 0.004413871 1MMOSH සිට AEDවෙත د.إ 0.000536921 1MMOSH සිට CHFවෙත Fr 0.000121429 1MMOSH සිට HKDවෙත HK$ 0.00114114 1MMOSH සිට MADවෙත .د.م 0.001359127 1MMOSH සිට MXNවෙත $ 0.002829442

MMOSH Pit Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MMOSH Pit Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MMOSH Pit Protocol (MMOSH) හි මිල කීයද? MMOSH Pit Protocol (MMOSH)හි සජීවී මිල 0.0001463 USD වේ. MMOSH Pit Protocol (MMOSH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MMOSH Pit Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MMOSHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001463 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MMOSH Pit Protocol (MMOSH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MMOSH Pit Protocol (MMOSH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. MMOSH Pit Protocol (MMOSH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MMOSH Pit Protocol (MMOSH) හි ඉහළම මිල 0.1 USD වේ. MMOSH Pit Protocol (MMOSH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MMOSH Pit Protocol (MMOSH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 50.67 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.