MILC Platform (MLT) යනු කුමක්ද

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MLT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MILC Platform ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MILC Platform මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MILC Platform මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MILC Platform,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MLT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MILC Platformමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MILC Platform මිල ඉතිහාසය

MLTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MLTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MILC Platform මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MILC Platform (MLT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MILC Platform මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MILC Platform MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MLT දේශීය මුදල් වෙත

1MLT සිට VNDවෙත ₫ 235.64079 1MLT සිට AUDවෙත A$ 0.0142445 1MLT සිට GBPවෙත £ 0.0068925 1MLT සිට EURවෙත € 0.0081791 1MLT සිට USDවෙත $ 0.00919

MILC Platform සම්පත්

MILC Platform පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MILC Platform පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MILC Platform (MLT) හි මිල කීයද? MILC Platform (MLT)හි සජීවී මිල 0.00919 USD වේ. MILC Platform (MLT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MILC Platform හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.14M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MLTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00919 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MILC Platform (MLT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MILC Platform (MLT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 124.42M USD වේ. MILC Platform (MLT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MILC Platform (MLT) හි ඉහළම මිල 0.45 USD වේ. MILC Platform (MLT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MILC Platform (MLT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.00K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

