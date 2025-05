Melon (MLN) යනු කුමක්ද

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

MEXC වෙතින් Melon ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Melon ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MLN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Melon ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Melon මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Melon මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Melon,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MLN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Melonමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Melon මිල ඉතිහාසය

MLNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MLNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Melon මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Melon (MLN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Melon මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Melon MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MLN දේශීය මුදල් වෙත

1MLN සිට VNDවෙත ₫ 233 589,51 1MLN සිට AUDවෙත A$ 14,1205 1MLN සිට GBPවෙත £ 6,8325 1MLN සිට EURවෙත € 8,1079 1MLN සිට USDවෙත $ 9,11 1MLN සිට MYRවෙත RM 38,9908 1MLN සිට TRYවෙත ₺ 353,1036 1MLN සිට JPYවෙත ¥ 1 328,3291 1MLN සිට RUBවෙත ₽ 732,1707 1MLN සිට INRවෙත ₹ 780,0893 1MLN සිට IDRවෙත Rp 149 344,2384 1MLN සිට KRWවෙත ₩ 12 687,9525 1MLN සිට PHPවෙත ₱ 508,2469 1MLN සිට EGPවෙත £E. 459,3262 1MLN සිට BRLවෙත R$ 51,2893 1MLN සිට CADවෙත C$ 12,6629 1MLN සිට BDTවෙත ৳ 1 104,7697 1MLN සිට NGNවෙත ₦ 14 576 1MLN සිට UAHවෙත ₴ 377,7006 1MLN සිට VESවෙත Bs 838,12 1MLN සිට PKRවෙත Rs 2 559,6367 1MLN සිට KZTවෙත ₸ 4 650,2906 1MLN සිට THBවෙත ฿ 304,0007 1MLN සිට TWDවෙත NT$ 274,9398 1MLN සිට AEDවෙත د.إ 33,4337 1MLN සිට CHFවෙත Fr 7,5613 1MLN සිට HKDවෙත HK$ 71,058 1MLN සිට MADවෙත .د.م 84,9963 1MLN සිට MXNවෙත $ 176,4607

Melon සම්පත්

Melon පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Melon පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Melon (MLN) හි මිල කීයද? Melon (MLN)හි සජීවී මිල 9,11 USD වේ. Melon (MLN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Melon හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 27,03M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MLNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 9,11 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Melon (MLN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Melon (MLN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2,97M USD වේ. Melon (MLN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Melon (MLN) හි ඉහළම මිල 233,055 USD වේ. Melon (MLN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Melon (MLN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 328,88K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.