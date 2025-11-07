හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී MiL.k සඳහා අද මිල 0.08121 USD කි. MLK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MLK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී MiL.k සඳහා අද මිල 0.08121 USD කි. MLK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MLK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MLK ගැන වැඩි විස්තර

MLK මිල තොරතුරු

MLK යනු කුමක්ද

MLK ධවල පත්‍රිකාව

MLK නිල වෙබ් අඩවිය

MLK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MLK මිල පුරෝකථනය

MLK ඉතිහාසය

MLK මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MLK-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MLK තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

MiL.k ලාංඡනය

MiL.k මිල(MLK)

1 MLK සිට USD සජීවී මිල:

$0.08121
$0.08121$0.08121
-1.71%1D
USD
MiL.k (MLK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:58:55 (UTC+8)

MiL.k (MLK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.08111
$ 0.08111$ 0.08111
පැය 24 පහළ
$ 0.08272
$ 0.08272$ 0.08272
24H ඉහළ

$ 0.08111
$ 0.08111$ 0.08111

$ 0.08272
$ 0.08272$ 0.08272

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.08231538020361434
$ 0.08231538020361434$ 0.08231538020361434

-0.15%

-1.71%

-16.80%

-16.80%

MiL.k (MLK) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.08121. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.08111 ක අවම අගයක් සහ $ 0.08272 ක උපරිම අගයක් අතර MLK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MLKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4.33902357 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.08231538020361434 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MLK පසුගිය පැය තුල, -0.15% කින්, පැය 24 තුල, -1.71% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.80% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MiL.k (MLK) වෙළඳපල තොරතුරු

No.518

$ 41.25M
$ 41.25M$ 41.25M

$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K

$ 80.09M
$ 80.09M$ 80.09M

507.92M
507.92M 507.92M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.49%

ARB

MiL.k හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 41.25M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 55.11K වේ. මුළු සැපයුම 507.92M සමඟින් MLK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 986245419 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 80.09M කි.

MiL.k (MLK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා MiL.kහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0014129-1.71%
දින 30 යි$ -0.04909-37.68%
දින 60 යි$ -0.06489-44.42%
දින 90 යි$ +0.03121+62.42%
MiL.k අද මිල වෙනස

අද, MLK එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0014129 (-1.71%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

MiL.k දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.04909 (-37.68%) කින් ඉහළ ගියේය.

MiL.k දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MLK එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.06489 (-44.42%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

MiL.k දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.03121 (+62.42%), කින් චලනය විය.

MiL.k (MLK) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් MiL.k මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

MiL.k (MLK) යනු කුමක්ද

MEXC වෙතින් MiL.k ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MiL.k ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MLK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MiL.k ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MiL.k මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MiL.k මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MiL.k (MLK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MiL.k (MLK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MiL.k සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MiL.k මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MiL.k (MLK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MiL.kMLK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MLK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

MiL.k (MLK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MiL.k මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MiL.k MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MLK දේශීය මුදල් වෙත

1 MiL.k(MLK) සිට VND
2,137.04115
1 MiL.k(MLK) සිට AUD
A$0.1250634
1 MiL.k(MLK) සිට GBP
0.0617196
1 MiL.k(MLK) සිට EUR
0.0698406
1 MiL.k(MLK) සිට USD
$0.08121
1 MiL.k(MLK) සිට MYR
RM0.3386457
1 MiL.k(MLK) සිට TRY
3.4262499
1 MiL.k(MLK) සිට JPY
¥12.42513
1 MiL.k(MLK) සිට ARS
ARS$117.8657577
1 MiL.k(MLK) සිට RUB
6.5975004
1 MiL.k(MLK) සිට INR
7.2041391
1 MiL.k(MLK) සිට IDR
Rp1,353.4994586
1 MiL.k(MLK) සිට PHP
4.799511
1 MiL.k(MLK) සිට EGP
￡E.3.841233
1 MiL.k(MLK) සිට BRL
R$0.4344735
1 MiL.k(MLK) සිට CAD
C$0.1145061
1 MiL.k(MLK) සිට BDT
9.8946264
1 MiL.k(MLK) සිට NGN
116.6809038
1 MiL.k(MLK) සිට COP
$311.1488061
1 MiL.k(MLK) සිට ZAR
R.1.4098056
1 MiL.k(MLK) සිට UAH
3.4116321
1 MiL.k(MLK) සිට TZS
T.Sh.199.53297
1 MiL.k(MLK) සිට VES
Bs18.51588
1 MiL.k(MLK) සිට CLP
$76.58103
1 MiL.k(MLK) සිට PKR
Rs22.8045801
1 MiL.k(MLK) සිට KZT
42.6742308
1 MiL.k(MLK) සිට THB
฿2.6263314
1 MiL.k(MLK) සිට TWD
NT$2.5150737
1 MiL.k(MLK) සිට AED
د.إ0.2980407
1 MiL.k(MLK) සිට CHF
Fr0.064968
1 MiL.k(MLK) සිට HKD
HK$0.6310017
1 MiL.k(MLK) සිට AMD
֏31.054704
1 MiL.k(MLK) සිට MAD
.د.م0.7576893
1 MiL.k(MLK) සිට MXN
$1.5064455
1 MiL.k(MLK) සිට SAR
ريال0.3045375
1 MiL.k(MLK) සිට ETB
Br12.4974069
1 MiL.k(MLK) සිට KES
KSh10.4915199
1 MiL.k(MLK) සිට JOD
د.أ0.05757789
1 MiL.k(MLK) සිට PLN
0.2988528
1 MiL.k(MLK) සිට RON
лв0.357324
1 MiL.k(MLK) සිට SEK
kr0.7771797
1 MiL.k(MLK) සිට BGN
лв0.1372449
1 MiL.k(MLK) සිට HUF
Ft27.20535
1 MiL.k(MLK) සිට CZK
1.7143431
1 MiL.k(MLK) සිට KWD
د.ك0.02493147
1 MiL.k(MLK) සිට ILS
0.2647446
1 MiL.k(MLK) සිට BOB
Bs0.560349
1 MiL.k(MLK) සිට AZN
0.138057
1 MiL.k(MLK) සිට TJS
SM0.7487562
1 MiL.k(MLK) සිට GEL
0.2200791
1 MiL.k(MLK) සිට AOA
Kz74.096004
1 MiL.k(MLK) සිට BHD
.د.ب0.03061617
1 MiL.k(MLK) සිට BMD
$0.08121
1 MiL.k(MLK) සිට DKK
kr0.5254287
1 MiL.k(MLK) සිට HNL
L2.1390714
1 MiL.k(MLK) සිට MUR
3.727539
1 MiL.k(MLK) සිට NAD
$1.4089935
1 MiL.k(MLK) සිට NOK
kr0.828342
1 MiL.k(MLK) සිට NZD
$0.1445538
1 MiL.k(MLK) සිට PAB
B/.0.08121
1 MiL.k(MLK) සිට PGK
K0.341082
1 MiL.k(MLK) සිට QAR
ر.ق0.2956044
1 MiL.k(MLK) සිට RSD
дин.8.2525602
1 MiL.k(MLK) සිට UZS
soʻm966.7855596
1 MiL.k(MLK) සිට ALL
L6.8013375
1 MiL.k(MLK) සිට ANG
ƒ0.1453659
1 MiL.k(MLK) සිට AWG
ƒ0.146178
1 MiL.k(MLK) සිට BBD
$0.16242
1 MiL.k(MLK) සිට BAM
KM0.1372449
1 MiL.k(MLK) සිට BIF
Fr238.83861
1 MiL.k(MLK) සිට BND
$0.105573
1 MiL.k(MLK) සිට BSD
$0.08121
1 MiL.k(MLK) සිට JMD
$13.0057815
1 MiL.k(MLK) සිට KHR
327.4590225
1 MiL.k(MLK) සිට KMF
Fr34.1082
1 MiL.k(MLK) සිට LAK
1,765.4347473
1 MiL.k(MLK) සිට LKR
රු24.728445
1 MiL.k(MLK) සිට MDL
L1.3878789
1 MiL.k(MLK) සිට MGA
Ar365.810445
1 MiL.k(MLK) සිට MOP
P0.6488679
1 MiL.k(MLK) සිට MVR
1.250634
1 MiL.k(MLK) සිට MWK
MK140.501421
1 MiL.k(MLK) සිට MZN
MT5.1933795
1 MiL.k(MLK) සිට NPR
रु11.507457
1 MiL.k(MLK) සිට PYG
575.94132
1 MiL.k(MLK) සිට RWF
Fr117.67329
1 MiL.k(MLK) සිට SBD
$0.6683583
1 MiL.k(MLK) සිට SCR
1.1491215
1 MiL.k(MLK) සිට SRD
$3.126585
1 MiL.k(MLK) සිට SVC
$0.7089633
1 MiL.k(MLK) සිට SZL
L1.4073693
1 MiL.k(MLK) සිට TMT
m0.2850471
1 MiL.k(MLK) සිට TND
د.ت0.2395695
1 MiL.k(MLK) සිට TTD
$0.5489796
1 MiL.k(MLK) සිට UGX
Sh283.91016
1 MiL.k(MLK) සිට XAF
Fr46.12728
1 MiL.k(MLK) සිට XCD
$0.219267
1 MiL.k(MLK) සිට XOF
Fr46.12728
1 MiL.k(MLK) සිට XPF
Fr8.36463
1 MiL.k(MLK) සිට BWP
P1.0906503
1 MiL.k(MLK) සිට BZD
$0.16242
1 MiL.k(MLK) සිට CVE
$7.7831664
1 MiL.k(MLK) සිට DJF
Fr14.37417
1 MiL.k(MLK) සිට DOP
$5.2226151
1 MiL.k(MLK) සිට DZD
د.ج10.6084623
1 MiL.k(MLK) සිට FJD
$0.1851588
1 MiL.k(MLK) සිට GNF
Fr706.12095
1 MiL.k(MLK) සිට GTQ
Q0.6220686
1 MiL.k(MLK) සිට GYD
$16.9858836
1 MiL.k(MLK) සිට ISK
kr10.23246

MiL.k සම්පත්

MiL.k පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල MiL.k වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MiL.k පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MiL.k (MLK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MLK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.08121 USD වේ.
MLK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MLK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.08121 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MiL.k හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MLK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 41.25M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MLK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MLK හි සංසරණ සැපයුම 507.92M USD වේ.
MLK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
4.33902357 USD ක ATH මිලක් MLK අත්කර ගති.
MLK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.08231538020361434 USD ක ATL මිලක් MLK අත්කර ගති.
MLK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MLK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 55.11K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MLK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MLK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MLK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:58:55 (UTC+8)

MiL.k (MLK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MLK-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.08121 USD

MLK වෙළඳාම

MLK/USDT
$0.08121
$0.08121$0.08121
-1.60%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,879.80
$101,879.80$101,879.80

-0.12%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,348.75
$3,348.75$3,348.75

+1.47%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.0929
$1.0929$1.0929

+27.37%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$156.98
$156.98$156.98

+0.67%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,879.80
$101,879.80$101,879.80

-0.12%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,348.75
$3,348.75$3,348.75

+1.47%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$156.98
$156.98$156.98

+0.67%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2235
$2.2235$2.2235

-0.49%

DOGE ලාංඡනය

DOGE

DOGE

$0.16561
$0.16561$0.16561

+4.05%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Aria ලාංඡනය

Aria

ARIAIP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009875
$0.009875$0.009875

+146.87%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.007299
$0.007299$0.007299

+629.90%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.341
$4.341$4.341

+334.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007905
$0.007905$0.007905

+270.43%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002309
$0.00002309$0.00002309

+114.39%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.0979
$0.0979$0.0979

+95.80%