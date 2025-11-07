හුවමාරුවDEX+
සජීවී Black Mirror සඳහා අද මිල 0.007769 USD කි. MIRROR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MIRROR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Black Mirror සඳහා අද මිල 0.007769 USD කි. MIRROR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MIRROR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MIRROR ගැන වැඩි විස්තර

MIRROR මිල තොරතුරු

MIRROR යනු කුමක්ද

MIRROR ධවල පත්‍රිකාව

MIRROR නිල වෙබ් අඩවිය

MIRROR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MIRROR මිල පුරෝකථනය

MIRROR ඉතිහාසය

MIRROR මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MIRROR-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MIRROR තත්කාල ගනුදෙනු

MIRROR USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Black Mirror ලාංඡනය

Black Mirror මිල(MIRROR)

1 MIRROR සිට USD සජීවී මිල:

$0.007769
$0.007769$0.007769
-2.82%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:23:38 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.007225
$ 0.007225$ 0.007225
පැය 24 පහළ
$ 0.008889
$ 0.008889$ 0.008889
24H ඉහළ

$ 0.007225
$ 0.007225$ 0.007225

$ 0.008889
$ 0.008889$ 0.008889

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.007441531396149088
$ 0.007441531396149088$ 0.007441531396149088

-0.83%

-2.82%

-9.83%

-9.83%

Black Mirror (MIRROR) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.007769. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.007225 ක අවම අගයක් සහ $ 0.008889 ක උපරිම අගයක් අතර MIRROR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MIRRORහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.08619121021102388 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.007441531396149088 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MIRROR පසුගිය පැය තුල, -0.83% කින්, පැය 24 තුල, -2.82% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Black Mirror (MIRROR) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2223

$ 745.64K
$ 745.64K$ 745.64K

$ 67.28K
$ 67.28K$ 67.28K

$ 7.77M
$ 7.77M$ 7.77M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Black Mirror හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 745.64K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 67.28K වේ. මුළු සැපයුම 95.98M සමඟින් MIRROR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.77M කි.

Black Mirror (MIRROR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Black Mirrorහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00022544-2.82%
දින 30 යි$ -0.008391-51.93%
දින 60 යි$ -0.012231-61.16%
දින 90 යි$ -0.012231-61.16%
Black Mirror අද මිල වෙනස

අද, MIRROR එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00022544 (-2.82%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Black Mirror දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.008391 (-51.93%) කින් ඉහළ ගියේය.

Black Mirror දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MIRROR එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.012231 (-61.16%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Black Mirror දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.012231 (-61.16%), කින් චලනය විය.

Black Mirror (MIRROR) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Black Mirror මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Black Mirror (MIRROR) යනු කුමක්ද

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

MEXC වෙතින් Black Mirror ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Black Mirror ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MIRROR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Black Mirror ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Black Mirror මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Black Mirror මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Black Mirror (MIRROR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Black Mirror (MIRROR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Black Mirror සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Black Mirror මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Black Mirror (MIRROR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Black MirrorMIRROR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MIRROR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Black Mirror (MIRROR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Black Mirror මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Black Mirror MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MIRROR දේශීය මුදල් වෙත

1 Black Mirror(MIRROR) සිට VND
204.441235
1 Black Mirror(MIRROR) සිට AUD
A$0.01196426
1 Black Mirror(MIRROR) සිට GBP
0.00590444
1 Black Mirror(MIRROR) සිට EUR
0.00668134
1 Black Mirror(MIRROR) සිට USD
$0.007769
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MYR
RM0.03239673
1 Black Mirror(MIRROR) සිට TRY
0.32777411
1 Black Mirror(MIRROR) සිට JPY
¥1.188657
1 Black Mirror(MIRROR) සිට ARS
ARS$11.27569353
1 Black Mirror(MIRROR) සිට RUB
0.63123125
1 Black Mirror(MIRROR) සිට INR
0.68903261
1 Black Mirror(MIRROR) සිට IDR
Rp129.48328154
1 Black Mirror(MIRROR) සිට PHP
0.45907021
1 Black Mirror(MIRROR) සිට EGP
￡E.0.36739601
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BRL
R$0.04148646
1 Black Mirror(MIRROR) සිට CAD
C$0.01095429
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BDT
0.94657496
1 Black Mirror(MIRROR) සිට NGN
11.16234382
1 Black Mirror(MIRROR) සිට COP
$29.76622429
1 Black Mirror(MIRROR) සිට ZAR
R.0.13494753
1 Black Mirror(MIRROR) සිට UAH
0.32637569
1 Black Mirror(MIRROR) සිට TZS
T.Sh.19.13543545
1 Black Mirror(MIRROR) සිට VES
Bs1.771332
1 Black Mirror(MIRROR) සිට CLP
$7.326167
1 Black Mirror(MIRROR) සිට PKR
Rs2.18161289
1 Black Mirror(MIRROR) සිට KZT
4.08245412
1 Black Mirror(MIRROR) සිට THB
฿0.25156022
1 Black Mirror(MIRROR) සිට TWD
NT$0.24068362
1 Black Mirror(MIRROR) සිට AED
د.إ0.02851223
1 Black Mirror(MIRROR) සිට CHF
Fr0.0062152
1 Black Mirror(MIRROR) සිට HKD
HK$0.06036513
1 Black Mirror(MIRROR) සිට AMD
֏2.9708656
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MAD
.د.م0.07248477
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MXN
$0.14411495
1 Black Mirror(MIRROR) සිට SAR
ريال0.02913375
1 Black Mirror(MIRROR) සිට ETB
Br1.19557141
1 Black Mirror(MIRROR) සිට KES
KSh1.00367711
1 Black Mirror(MIRROR) සිට JOD
د.أ0.005508221
1 Black Mirror(MIRROR) සිට PLN
0.02858992
1 Black Mirror(MIRROR) සිට RON
лв0.0341836
1 Black Mirror(MIRROR) සිට SEK
kr0.07434933
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BGN
лв0.01312961
1 Black Mirror(MIRROR) සිට HUF
Ft2.602615
1 Black Mirror(MIRROR) සිට CZK
0.1639259
1 Black Mirror(MIRROR) සිට KWD
د.ك0.002385083
1 Black Mirror(MIRROR) සිට ILS
0.02532694
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BOB
Bs0.0536061
1 Black Mirror(MIRROR) සිට AZN
0.0132073
1 Black Mirror(MIRROR) සිට TJS
SM0.07163018
1 Black Mirror(MIRROR) සිට GEL
0.02105399
1 Black Mirror(MIRROR) සිට AOA
Kz7.12098771
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BHD
.د.ب0.002928913
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BMD
$0.007769
1 Black Mirror(MIRROR) සිට DKK
kr0.05026543
1 Black Mirror(MIRROR) සිට HNL
L0.20463546
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MUR
0.3565971
1 Black Mirror(MIRROR) සිට NAD
$0.13479215
1 Black Mirror(MIRROR) සිට NOK
kr0.0792438
1 Black Mirror(MIRROR) සිට NZD
$0.01382882
1 Black Mirror(MIRROR) සිට PAB
B/.0.007769
1 Black Mirror(MIRROR) සිට PGK
K0.0326298
1 Black Mirror(MIRROR) සිට QAR
ر.ق0.02827916
1 Black Mirror(MIRROR) සිට RSD
дин.0.78948578
1 Black Mirror(MIRROR) සිට UZS
soʻm92.48808044
1 Black Mirror(MIRROR) සිට ALL
L0.65065375
1 Black Mirror(MIRROR) සිට ANG
ƒ0.01390651
1 Black Mirror(MIRROR) සිට AWG
ƒ0.0139842
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BBD
$0.015538
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BAM
KM0.01312961
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BIF
Fr22.848629
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BND
$0.0100997
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BSD
$0.007769
1 Black Mirror(MIRROR) සිට JMD
$1.24420535
1 Black Mirror(MIRROR) සිට KHR
31.32655025
1 Black Mirror(MIRROR) සිට KMF
Fr3.26298
1 Black Mirror(MIRROR) සිට LAK
168.89130097
1 Black Mirror(MIRROR) සිට LKR
රු2.3656605
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MDL
L0.13277221
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MGA
Ar34.9954605
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MOP
P0.06207431
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MVR
0.1196426
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MWK
MK13.4411469
1 Black Mirror(MIRROR) සිට MZN
MT0.49682755
1 Black Mirror(MIRROR) සිට NPR
रु1.1008673
1 Black Mirror(MIRROR) සිට PYG
55.097748
1 Black Mirror(MIRROR) සිට RWF
Fr11.257281
1 Black Mirror(MIRROR) සිට SBD
$0.06393887
1 Black Mirror(MIRROR) සිට SCR
0.11544734
1 Black Mirror(MIRROR) සිට SRD
$0.2991065
1 Black Mirror(MIRROR) සිට SVC
$0.06782337
1 Black Mirror(MIRROR) සිට SZL
L0.13463677
1 Black Mirror(MIRROR) සිට TMT
m0.02726919
1 Black Mirror(MIRROR) සිට TND
د.ت0.02291855
1 Black Mirror(MIRROR) සිට TTD
$0.05251844
1 Black Mirror(MIRROR) සිට UGX
Sh27.160424
1 Black Mirror(MIRROR) සිට XAF
Fr4.412792
1 Black Mirror(MIRROR) සිට XCD
$0.0209763
1 Black Mirror(MIRROR) සිට XOF
Fr4.412792
1 Black Mirror(MIRROR) සිට XPF
Fr0.800207
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BWP
P0.10433767
1 Black Mirror(MIRROR) සිට BZD
$0.015538
1 Black Mirror(MIRROR) සිට CVE
$0.74458096
1 Black Mirror(MIRROR) සිට DJF
Fr1.375113
1 Black Mirror(MIRROR) සිට DOP
$0.49962439
1 Black Mirror(MIRROR) සිට DZD
د.ج1.01354374
1 Black Mirror(MIRROR) සිට FJD
$0.01771332
1 Black Mirror(MIRROR) සිට GNF
Fr67.551455
1 Black Mirror(MIRROR) සිට GTQ
Q0.05951054
1 Black Mirror(MIRROR) සිට GYD
$1.62496404
1 Black Mirror(MIRROR) සිට ISK
kr0.978894

Black Mirror සම්පත්

Black Mirror පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Black Mirror වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Black Mirror පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Black Mirror (MIRROR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MIRROR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.007769 USD වේ.
MIRROR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MIRROR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.007769 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Black Mirror හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MIRROR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 745.64K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MIRROR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MIRROR හි සංසරණ සැපයුම 95.98M USD වේ.
MIRROR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.08619121021102388 USD ක ATH මිලක් MIRROR අත්කර ගති.
MIRROR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.007441531396149088 USD ක ATL මිලක් MIRROR අත්කර ගති.
MIRROR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MIRROR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 67.28K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MIRROR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MIRROR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MIRROR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:23:38 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MIRROR-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.007769 USD

MIRROR වෙළඳාම

MIRROR/USDT
$0.007769
$0.007769$0.007769
-2.79%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

