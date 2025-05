Mirror Protocol (MIR) යනු කුමක්ද

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

MEXC වෙතින් Mirror Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Mirror Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MIR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Mirror Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Mirror Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Mirror Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Mirror Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MIR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mirror Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Mirror Protocol මිල ඉතිහාසය

MIRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MIRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mirror Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Mirror Protocol (MIR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mirror Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mirror Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MIR දේශීය මුදල් වෙත

1MIR සිට VNDවෙත ₫ 439.23033 1MIR සිට AUDවෙත A$ 0.0265515 1MIR සිට GBPවෙත £ 0.0128475 1MIR සිට EURවෙත € 0.0152457 1MIR සිට USDවෙත $ 0.01713 1MIR සිට MYRවෙත RM 0.0733164 1MIR සිට TRYවෙත ₺ 0.6639588 1MIR සිට JPYවෙත ¥ 2.4977253 1MIR සිට RUBවෙත ₽ 1.3767381 1MIR සිට INRවෙත ₹ 1.4668419 1MIR සිට IDRවෙත Rp 280.8196272 1MIR සිට KRWවෙත ₩ 23.8578075 1MIR සිට PHPවෙත ₱ 0.9556827 1MIR සිට EGPවෙත £E. 0.8636946 1MIR සිට BRLවෙත R$ 0.0964419 1MIR සිට CADවෙත C$ 0.0238107 1MIR සිට BDTවෙත ৳ 2.0773551 1MIR සිට NGNවෙත ₦ 27.408 1MIR සිට UAHවෙත ₴ 0.7102098 1MIR සිට VESවෙත Bs 1.57596 1MIR සිට PKRවෙත Rs 4.8130161 1MIR සිට KZTවෙත ₸ 8.7441798 1MIR සිට THBවෙත ฿ 0.5716281 1MIR සිට TWDවෙත NT$ 0.5169834 1MIR සිට AEDවෙත د.إ 0.0628671 1MIR සිට CHFවෙත Fr 0.0142179 1MIR සිට HKDවෙත HK$ 0.133614 1MIR සිට MADවෙත .د.م 0.1598229 1MIR සිට MXNවෙත $ 0.3318081

Mirror Protocol සම්පත්

Mirror Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mirror Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Mirror Protocol (MIR) හි මිල කීයද? Mirror Protocol (MIR)හි සජීවී මිල 0.01713 USD වේ. Mirror Protocol (MIR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Mirror Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.33M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MIRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01713 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Mirror Protocol (MIR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Mirror Protocol (MIR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 77.74M USD වේ. Mirror Protocol (MIR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Mirror Protocol (MIR) හි ඉහළම මිල 13.6714 USD වේ. Mirror Protocol (MIR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Mirror Protocol (MIR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.