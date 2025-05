MILLE CHAIN (MILLE) යනු කුමක්ද

Mille is a groundbreaking, diversified decentralized app ecosystem, encompassing features such as a decentralized wallet, SWAP one-click exchange system, decentralized exchange (DEX), decentralized finance (DeFi), GameFi, digital collectibles (NFTs), metaverse, lottery pool benefits, market prediction system, Mille chain, cross-chain services, grounded ecology, decentralized lending services, and LaunchPad incubator. Our mission is to drive the development of blockchain technology and offer users a secure, efficient, and convenient digital ecosystem.

MEXC වෙතින් MILLE CHAIN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MILLE CHAIN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MILLE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MILLE CHAIN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MILLE CHAIN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MILLE CHAIN මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MILLE CHAIN,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MILLE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MILLE CHAINමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MILLE CHAIN මිල ඉතිහාසය

MILLEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MILLEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MILLE CHAIN මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MILLE CHAIN (MILLE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MILLE CHAIN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MILLE CHAIN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1MILLE සිට VNDවෙත ₫ 1,082.0502 1MILLE සිට AUDවෙත A$ 0.06541 1MILLE සිට GBPවෙත £ 0.03165 1MILLE සිට EURවෙත € 0.037558 1MILLE සිට USDවෙත $ 0.0422 1MILLE සිට MYRවෙත RM 0.180616 1MILLE සිට TRYවෙත ₺ 1.635672 1MILLE සිට JPYවෙත ¥ 6.153182 1MILLE සිට RUBවෙත ₽ 3.391614 1MILLE සිට INRවෙත ₹ 3.613586 1MILLE සිට IDRවෙත Rp 691.803168 1MILLE සිට KRWවෙත ₩ 58.85634 1MILLE සිට PHPවෙත ₱ 2.354338 1MILLE සිට EGPවෙත £E. 2.127724 1MILLE සිට BRLවෙත R$ 0.237586 1MILLE සිට CADවෙත C$ 0.058658 1MILLE සිට BDTවෙත ৳ 5.117594 1MILLE සිට NGNවෙත ₦ 67.52 1MILLE සිට UAHවෙත ₴ 1.749612 1MILLE සිට VESවෙත Bs 3.8824 1MILLE සිට PKRවෙත Rs 11.856934 1MILLE සිට KZTවෙත ₸ 21.541412 1MILLE සිට THBවෙත ฿ 1.408214 1MILLE සිට TWDවෙත NT$ 1.273596 1MILLE සිට AEDවෙත د.إ 0.154874 1MILLE සිට CHFවෙත Fr 0.035026 1MILLE සිට HKDවෙත HK$ 0.32916 1MILLE සිට MADවෙත .د.م 0.393726 1MILLE සිට MXNවෙත $ 0.817836

MILLE CHAIN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MILLE CHAIN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MILLE CHAIN (MILLE) හි මිල කීයද? MILLE CHAIN (MILLE)හි සජීවී මිල 0.0422 USD වේ. MILLE CHAIN (MILLE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MILLE CHAIN හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MILLEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0422 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MILLE CHAIN (MILLE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MILLE CHAIN (MILLE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. MILLE CHAIN (MILLE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MILLE CHAIN (MILLE) හි ඉහළම මිල 18.8234 USD වේ. MILLE CHAIN (MILLE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MILLE CHAIN (MILLE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 101.34 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.