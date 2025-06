MilkyWay (MILK) යනු කුමක්ද

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

MEXC වෙතින් MilkyWay ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MilkyWay ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MILK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MilkyWay ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MilkyWay මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MilkyWay මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MilkyWay,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MILK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MilkyWayමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MilkyWay මිල ඉතිහාසය

MILKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MILKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MilkyWay මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MilkyWay (MILK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MilkyWay මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MilkyWay MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MILK දේශීය මුදල් වෙත

1MILK සිට VNDවෙත ₫ 1,708.10665 1MILK සිට AUDවෙත A$ 0.0993123 1MILK සිට GBPවෙත £ 0.0473843 1MILK සිට EURවෙත € 0.0558226 1MILK සිට USDවෙත $ 0.06491 1MILK සිට MYRවෙත RM 0.2745693 1MILK සිට TRYවෙත ₺ 2.5425247 1MILK සිට JPYවෙත ¥ 9.3632675 1MILK සිට RUBවෙත ₽ 5.1596959 1MILK සිට INRවෙත ₹ 5.5478577 1MILK සිට IDRවෙත Rp 1,046.9353373 1MILK සිට KRWවෙත ₩ 88.7955818 1MILK සිට PHPවෙත ₱ 3.6278199 1MILK සිට EGPවෙත £E. 3.2136941 1MILK සිට BRLවෙත R$ 0.3589523 1MILK සිට CADවෙත C$ 0.0882776 1MILK සිට BDTවෙත ৳ 7.9345984 1MILK සිට NGNවෙත ₦ 100.0152753 1MILK සිට UAHවෙත ₴ 2.6950632 1MILK සිට VESවෙත Bs 6.42609 1MILK සිට PKRවෙත Rs 18.3253912 1MILK සිට KZTවෙත ₸ 33.0664522 1MILK සිට THBවෙත ฿ 2.1128205 1MILK සිට TWDවෙත NT$ 1.9356162 1MILK සිට AEDවෙත د.إ 0.2382197 1MILK සිට CHFවෙත Fr 0.0525771 1MILK සිට HKDවෙත HK$ 0.5088944 1MILK සිට MADවෙත .د.م 0.5919792 1MILK සිට MXNවෙත $ 1.226799

MilkyWay සම්පත්

MilkyWay පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MilkyWay පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MilkyWay (MILK) හි මිල කීයද? MilkyWay (MILK)හි සජීවී මිල 0.06491 USD වේ. MilkyWay (MILK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MilkyWay හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 15.51M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MILKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06491 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MilkyWay (MILK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MilkyWay (MILK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 238.90M USD වේ. MilkyWay (MILK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, MilkyWay (MILK) හි ඉහළම මිල 0.24037 USD වේ. MilkyWay (MILK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MilkyWay (MILK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 230.62K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

