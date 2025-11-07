හුවමාරුවDEX+
සජීවී Meta xStock සඳහා අද මිල 620.9 USD කි. METAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි METAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

METAX ගැන වැඩි විස්තර

METAX මිල තොරතුරු

METAX යනු කුමක්ද

METAX නිල වෙබ් අඩවිය

METAX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

METAX මිල පුරෝකථනය

METAX ඉතිහාසය

METAX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

METAX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

METAX තත්කාල ගනුදෙනු

Meta xStock ලාංඡනය

Meta xStock මිල(METAX)

1 METAX සිට USD සජීවී මිල:

$620.9
$620.9$620.9
-0.23%1D
USD
Meta xStock (METAX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:02 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 616.33
$ 616.33$ 616.33
පැය 24 පහළ
$ 640.43
$ 640.43$ 640.43
24H ඉහළ

$ 616.33
$ 616.33$ 616.33

$ 640.43
$ 640.43$ 640.43

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 618.405530642994
$ 618.405530642994$ 618.405530642994

+0.03%

-0.22%

-8.33%

-8.33%

Meta xStock (METAX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 620.9. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 616.33 ක අවම අගයක් සහ $ 640.43 ක උපරිම අගයක් අතර METAX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. METAXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1,543.8216023323089 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 618.405530642994 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව METAX පසුගිය පැය තුල, +0.03% කින්, පැය 24 තුල, -0.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Meta xStock (METAX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1523

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

$ 85.91K
$ 85.91K$ 85.91K

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.92029643
5,999.92029643 5,999.92029643

SOL

Meta xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.73M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 85.91K වේ. මුළු සැපයුම 6.00K සමඟින් METAX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5999.92029643 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.73M කි.

Meta xStock (METAX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Meta xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.4314-0.22%
දින 30 යි$ -92.14-12.93%
දින 60 යි$ -128.91-17.20%
දින 90 යි$ -148.02-19.26%
Meta xStock අද මිල වෙනස

අද, METAX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -1.4314 (-0.22%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Meta xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -92.14 (-12.93%) කින් ඉහළ ගියේය.

Meta xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, METAX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -128.91 (-17.20%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Meta xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -148.02 (-19.26%), කින් චලනය විය.

Meta xStock (METAX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Meta xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Meta xStock (METAX) යනු කුමක්ද

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් Meta xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Meta xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට METAX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Meta xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Meta xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Meta xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Meta xStock (METAX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Meta xStock (METAX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Meta xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Meta xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Meta xStock (METAX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Meta xStockMETAX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් METAX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Meta xStock (METAX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Meta xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Meta xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

METAX දේශීය මුදල් වෙත

1 Meta xStock(METAX) සිට VND
16,338,983.5
1 Meta xStock(METAX) සිට AUD
A$956.186
1 Meta xStock(METAX) සිට GBP
471.884
1 Meta xStock(METAX) සිට EUR
533.974
1 Meta xStock(METAX) සිට USD
$620.9
1 Meta xStock(METAX) සිට MYR
RM2,589.153
1 Meta xStock(METAX) සිට TRY
26,201.98
1 Meta xStock(METAX) සිට JPY
¥94,997.7
1 Meta xStock(METAX) සිට ARS
ARS$901,155.633
1 Meta xStock(METAX) සිට RUB
50,441.916
1 Meta xStock(METAX) සිට INR
55,073.83
1 Meta xStock(METAX) සිට IDR
Rp10,348,329.194
1 Meta xStock(METAX) සිට PHP
36,720.026
1 Meta xStock(METAX) සිට EGP
￡E.29,368.57
1 Meta xStock(METAX) සිට BRL
R$3,321.815
1 Meta xStock(METAX) සිට CAD
C$875.469
1 Meta xStock(METAX) සිට BDT
75,650.456
1 Meta xStock(METAX) සිට NGN
892,096.702
1 Meta xStock(METAX) සිට COP
$2,378,922.469
1 Meta xStock(METAX) සිට ZAR
R.10,791.242
1 Meta xStock(METAX) සිට UAH
26,084.009
1 Meta xStock(METAX) සිට TZS
T.Sh.1,525,551.3
1 Meta xStock(METAX) සිට VES
Bs141,565.2
1 Meta xStock(METAX) සිට CLP
$585,508.7
1 Meta xStock(METAX) සිට PKR
Rs174,354.929
1 Meta xStock(METAX) සිට KZT
326,270.532
1 Meta xStock(METAX) සිට THB
฿20,098.533
1 Meta xStock(METAX) සිට TWD
NT$19,223.064
1 Meta xStock(METAX) සිට AED
د.إ2,278.703
1 Meta xStock(METAX) සිට CHF
Fr496.72
1 Meta xStock(METAX) සිට HKD
HK$4,824.393
1 Meta xStock(METAX) සිට AMD
֏237,432.16
1 Meta xStock(METAX) සිට MAD
.د.م5,792.997
1 Meta xStock(METAX) සිට MXN
$11,523.904
1 Meta xStock(METAX) සිට SAR
ريال2,328.375
1 Meta xStock(METAX) සිට ETB
Br95,550.301
1 Meta xStock(METAX) සිට KES
KSh80,214.071
1 Meta xStock(METAX) සිට JOD
د.أ440.2181
1 Meta xStock(METAX) සිට PLN
2,284.912
1 Meta xStock(METAX) සිට RON
лв2,731.96
1 Meta xStock(METAX) සිට SEK
kr5,948.222
1 Meta xStock(METAX) සිට BGN
лв1,049.321
1 Meta xStock(METAX) සිට HUF
Ft207,864.902
1 Meta xStock(METAX) සිට CZK
13,100.99
1 Meta xStock(METAX) සිට KWD
د.ك189.9954
1 Meta xStock(METAX) සිට ILS
2,030.343
1 Meta xStock(METAX) සිට BOB
Bs4,284.21
1 Meta xStock(METAX) සිට AZN
1,055.53
1 Meta xStock(METAX) සිට TJS
SM5,724.698
1 Meta xStock(METAX) සිට GEL
1,682.639
1 Meta xStock(METAX) සිට AOA
Kz569,110.731
1 Meta xStock(METAX) සිට BHD
.د.ب234.0793
1 Meta xStock(METAX) සිට BMD
$620.9
1 Meta xStock(METAX) සිට DKK
kr4,017.223
1 Meta xStock(METAX) සිට HNL
L16,354.506
1 Meta xStock(METAX) සිට MUR
28,499.31
1 Meta xStock(METAX) සිට NAD
$10,772.615
1 Meta xStock(METAX) සිට NOK
kr6,339.389
1 Meta xStock(METAX) සිට NZD
$1,098.993
1 Meta xStock(METAX) සිට PAB
B/.620.9
1 Meta xStock(METAX) සිට PGK
K2,607.78
1 Meta xStock(METAX) සිට QAR
ر.ق2,260.076
1 Meta xStock(METAX) සිට RSD
дин.63,083.44
1 Meta xStock(METAX) සිට UZS
soʻm7,391,665.484
1 Meta xStock(METAX) සිට ALL
L52,000.375
1 Meta xStock(METAX) සිට ANG
ƒ1,111.411
1 Meta xStock(METAX) සිට AWG
ƒ1,117.62
1 Meta xStock(METAX) සිට BBD
$1,241.8
1 Meta xStock(METAX) සිට BAM
KM1,049.321
1 Meta xStock(METAX) සිට BIF
Fr1,826,066.9
1 Meta xStock(METAX) සිට BND
$807.17
1 Meta xStock(METAX) සිට BSD
$620.9
1 Meta xStock(METAX) සිට JMD
$99,437.135
1 Meta xStock(METAX) සිට KHR
2,503,624.025
1 Meta xStock(METAX) සිට KMF
Fr260,778
1 Meta xStock(METAX) සිට LAK
13,497,825.817
1 Meta xStock(METAX) සිට LKR
රු189,064.05
1 Meta xStock(METAX) සිට MDL
L10,611.181
1 Meta xStock(METAX) සිට MGA
Ar2,796,844.05
1 Meta xStock(METAX) සිට MOP
P4,960.991
1 Meta xStock(METAX) සිට MVR
9,561.86
1 Meta xStock(METAX) සිට MWK
MK1,074,219.09
1 Meta xStock(METAX) සිට MZN
MT39,706.555
1 Meta xStock(METAX) සිට NPR
रु87,981.53
1 Meta xStock(METAX) සිට PYG
4,403,422.8
1 Meta xStock(METAX) සිට RWF
Fr899,684.1
1 Meta xStock(METAX) සිට SBD
$5,110.007
1 Meta xStock(METAX) සිට SCR
9,226.574
1 Meta xStock(METAX) සිට SRD
$23,904.65
1 Meta xStock(METAX) සිට SVC
$5,420.457
1 Meta xStock(METAX) සිට SZL
L10,760.197
1 Meta xStock(METAX) සිට TMT
m2,179.359
1 Meta xStock(METAX) සිට TND
د.ت1,831.655
1 Meta xStock(METAX) සිට TTD
$4,197.284
1 Meta xStock(METAX) සිට UGX
Sh2,170,666.4
1 Meta xStock(METAX) සිට XAF
Fr352,671.2
1 Meta xStock(METAX) සිට XCD
$1,676.43
1 Meta xStock(METAX) සිට XOF
Fr352,671.2
1 Meta xStock(METAX) සිට XPF
Fr63,952.7
1 Meta xStock(METAX) සිට BWP
P8,338.687
1 Meta xStock(METAX) සිට BZD
$1,241.8
1 Meta xStock(METAX) සිට CVE
$59,507.056
1 Meta xStock(METAX) සිට DJF
Fr109,899.3
1 Meta xStock(METAX) සිට DOP
$39,930.079
1 Meta xStock(METAX) සිට DZD
د.ج81,002.614
1 Meta xStock(METAX) සිට FJD
$1,415.652
1 Meta xStock(METAX) සිට GNF
Fr5,398,725.5
1 Meta xStock(METAX) සිට GTQ
Q4,756.094
1 Meta xStock(METAX) සිට GYD
$129,867.444
1 Meta xStock(METAX) සිට ISK
kr78,233.4

Meta xStock සම්පත්

Meta xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Meta xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Meta xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Meta xStock (METAX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද METAX හි සජීවී මිල, USD වලින් 620.9 USD වේ.
METAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
METAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 620.9 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Meta xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
METAX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.73M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
METAX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
METAX හි සංසරණ සැපයුම 6.00K USD වේ.
METAX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1,543.8216023323089 USD ක ATH මිලක් METAX අත්කර ගති.
METAX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
618.405530642994 USD ක ATL මිලක් METAX අත්කර ගති.
METAX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
METAX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 85.91K USD වේ.
මේ වසර තුලදී METAX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව METAX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා METAX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:02 (UTC+8)

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

METAX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

METAX
METAX
USD
USD

1 METAX = 620.9 USD

METAX වෙළඳාම

METAX/USDT
$620.9
$620.9$620.9
-0.24%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

