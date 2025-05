Merge Pals (MERGE) යනු කුමක්ද

Merge Pals is a mobile mini-app game available on World App, Telegram and soon to be LINE (we are supported by the Kaia foundation). It has accumulated over 2M unique verified users, and 50,000 unique paying users with an average spend of over $15.00 each.

MEXC වෙතින් Merge Pals ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Merge Pals ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MERGE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Merge Pals ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Merge Pals මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Merge Pals මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Merge Pals,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MERGE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Merge Palsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Merge Pals මිල ඉතිහාසය

MERGEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MERGEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Merge Pals මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Merge Pals (MERGE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Merge Pals මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Merge Pals MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MERGE දේශීය මුදල් වෙත

1MERGE සිට VNDවෙත ₫ 3.0205098 1MERGE සිට AUDවෙත A$ 0.00018259 1MERGE සිට GBPවෙත £ 0.00008835 1MERGE සිට EURවෙත € 0.000104842 1MERGE සිට USDවෙත $ 0.0001178 1MERGE සිට MYRවෙත RM 0.000504184 1MERGE සිට TRYවෙත ₺ 0.004557682 1MERGE සිට JPYවෙත ¥ 0.01716346 1MERGE සිට RUBවෙත ₽ 0.009481722 1MERGE සිට INRවෙත ₹ 0.010068366 1MERGE සිට IDRවෙත Rp 1.931147232 1MERGE සිට KRWවෙත ₩ 0.16429566 1MERGE සිට PHPවෙත ₱ 0.00656735 1MERGE සිට EGPවෙත £E. 0.005908848 1MERGE සිට BRLවෙත R$ 0.000660858 1MERGE සිට CADවෙත C$ 0.000163742 1MERGE සිට BDTවෙත ৳ 0.014322124 1MERGE සිට NGNවෙත ₦ 0.18848 1MERGE සිට UAHවෙත ₴ 0.0048887 1MERGE සිට VESවෙත Bs 0.0108376 1MERGE සිට PKRවෙත Rs 0.033200752 1MERGE සිට KZTවෙත ₸ 0.060193444 1MERGE සිට THBවෙත ฿ 0.00392274 1MERGE සිට TWDවෙත NT$ 0.003555204 1MERGE සිට AEDවෙත د.إ 0.000432326 1MERGE සිට CHFවෙත Fr 0.000097774 1MERGE සිට HKDවෙත HK$ 0.00091884 1MERGE සිට MADවෙත .د.م 0.001094362 1MERGE සිට MXNවෙත $ 0.002277074

Merge Pals සම්පත්

Merge Pals පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Merge Pals පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Merge Pals (MERGE) හි මිල කීයද? Merge Pals (MERGE)හි සජීවී මිල 0.0001178 USD වේ. Merge Pals (MERGE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Merge Pals හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MERGEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001178 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Merge Pals (MERGE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Merge Pals (MERGE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Merge Pals (MERGE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Merge Pals (MERGE) හි ඉහළම මිල 0.002716 USD වේ. Merge Pals (MERGE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Merge Pals (MERGE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 100.49K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

