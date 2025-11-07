හුවමාරුවDEX+
සජීවී Just Memecoin සඳහා අද මිල 0.0003484 USD කි. MEMECOIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MEMECOIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MEMECOIN ගැන වැඩි විස්තර

MEMECOIN මිල තොරතුරු

MEMECOIN යනු කුමක්ද

MEMECOIN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MEMECOIN මිල පුරෝකථනය

MEMECOIN ඉතිහාසය

MEMECOIN මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MEMECOIN-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MEMECOIN තත්කාල ගනුදෙනු

MEMECOIN USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Just Memecoin ලාංඡනය

Just Memecoin මිල(MEMECOIN)

1 MEMECOIN සිට USD සජීවී මිල:

$0.0003484
-1.52%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:23:10 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00031
පැය 24 පහළ
$ 0.0003712
24H ඉහළ

$ 0.00031
$ 0.0003712
--
--
-1.31%

-1.52%

-7.05%

-7.05%

Just Memecoin (MEMECOIN) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0003484. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00031 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0003712 ක උපරිම අගයක් අතර MEMECOIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MEMECOINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MEMECOIN පසුගිය පැය තුල, -1.31% කින්, පැය 24 තුල, -1.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.05% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Just Memecoin (MEMECOIN) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 56.07K
$ 56.07K$ 56.07K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Just Memecoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.07K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් MEMECOIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

Just Memecoin (MEMECOIN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Just Memecoinහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000005377-1.52%
දින 30 යි$ -0.0006806-66.15%
දින 60 යි$ -0.0015896-82.03%
දින 90 යි$ -0.0099546-96.62%
Just Memecoin අද මිල වෙනස

අද, MEMECOIN එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000005377 (-1.52%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Just Memecoin දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0006806 (-66.15%) කින් ඉහළ ගියේය.

Just Memecoin දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MEMECOIN එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0015896 (-82.03%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Just Memecoin දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0099546 (-96.62%), කින් චලනය විය.

Just Memecoin (MEMECOIN) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Just Memecoin මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Just Memecoin (MEMECOIN) යනු කුමක්ද

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

MEXC වෙතින් Just Memecoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Just Memecoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MEMECOIN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Just Memecoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Just Memecoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Just Memecoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Just Memecoin (MEMECOIN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Just Memecoin (MEMECOIN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Just Memecoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Just Memecoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Just Memecoin (MEMECOIN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Just MemecoinMEMECOIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MEMECOIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Just Memecoin (MEMECOIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Just Memecoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Just Memecoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MEMECOIN දේශීය මුදල් වෙත

1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට VND
9.168146
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට AUD
A$0.000536536
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට GBP
0.000264784
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට EUR
0.000299624
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට USD
$0.0003484
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MYR
RM0.001452828
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට TRY
0.014698996
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට JPY
¥0.0533052
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට ARS
ARS$0.505657308
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට RUB
0.0283075
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට INR
0.030899596
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට IDR
Rp5.806664344
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට PHP
0.020586956
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට EGP
￡E.0.016475836
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BRL
R$0.001860456
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට CAD
C$0.000491244
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BDT
0.042449056
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට NGN
0.500574152
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට COP
$1.334863244
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට ZAR
R.0.006051708
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට UAH
0.014636284
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට TZS
T.Sh.0.85812662
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට VES
Bs0.0794352
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට CLP
$0.3285412
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට PKR
Rs0.097834204
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට KZT
0.183077232
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට THB
฿0.011281192
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට TWD
NT$0.010793432
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට AED
د.إ0.001278628
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට CHF
Fr0.00027872
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට HKD
HK$0.002707068
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට AMD
֏0.13322816
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MAD
.د.م0.003250572
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MXN
$0.00646282
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට SAR
ريال0.0013065
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට ETB
Br0.053615276
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට KES
KSh0.045009796
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට JOD
د.أ0.0002470156
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට PLN
0.001282112
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට RON
лв0.00153296
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට SEK
kr0.003334188
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BGN
лв0.000588796
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට HUF
Ft0.116675676
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට CZK
0.007354724
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට KWD
د.ك0.0001066104
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට ILS
0.001135784
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BOB
Bs0.00240396
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට AZN
0.00059228
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට TJS
SM0.003212248
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට GEL
0.000944164
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට AOA
Kz0.319339956
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BHD
.د.ب0.0001313468
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BMD
$0.0003484
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට DKK
kr0.002254148
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට HNL
L0.009176856
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MUR
0.01599156
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට NAD
$0.00604474
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට NOK
kr0.00355368
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට NZD
$0.000616668
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට PAB
B/.0.0003484
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට PGK
K0.00146328
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට QAR
ر.ق0.001268176
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට RSD
дин.0.035404408
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට UZS
soʻm4.147618384
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට ALL
L0.0291785
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට ANG
ƒ0.000623636
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට AWG
ƒ0.00062712
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BBD
$0.0006968
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BAM
KM0.000588796
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BIF
Fr1.0246444
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BND
$0.00045292
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BSD
$0.0003484
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට JMD
$0.05579626
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට KHR
1.4048359
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට KMF
Fr0.146328
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට LAK
7.573912892
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට LKR
රු0.1060878
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MDL
L0.005954156
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MGA
Ar1.5693678
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MOP
P0.002783716
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MVR
0.00536536
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MWK
MK0.60276684
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට MZN
MT0.02228018
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට NPR
रु0.04936828
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට PYG
2.4708528
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට RWF
Fr0.5048316
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට SBD
$0.002867332
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට SCR
0.005177224
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට SRD
$0.0134134
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට SVC
$0.003041532
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට SZL
L0.006037772
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට TMT
m0.001222884
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට TND
د.ت0.00102778
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට TTD
$0.002355184
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට UGX
Sh1.2180064
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට XAF
Fr0.1978912
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට XCD
$0.00094068
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට XOF
Fr0.1978912
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට XPF
Fr0.0358852
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BWP
P0.004679012
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට BZD
$0.0006968
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට CVE
$0.033390656
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට DJF
Fr0.0616668
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට DOP
$0.022405604
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට DZD
د.ج0.045452264
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට FJD
$0.000794352
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට GNF
Fr3.029338
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට GTQ
Q0.002668744
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට GYD
$0.072871344
1 Just Memecoin(MEMECOIN) සිට ISK
kr0.0438984

Just Memecoin සම්පත්

Just Memecoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Just Memecoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Just Memecoin (MEMECOIN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MEMECOIN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0003484 USD වේ.
MEMECOIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MEMECOIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0003484 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Just Memecoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MEMECOIN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MEMECOIN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MEMECOIN හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
MEMECOIN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් MEMECOIN අත්කර ගති.
MEMECOIN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් MEMECOIN අත්කර ගති.
MEMECOIN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MEMECOIN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 56.07K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MEMECOIN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MEMECOIN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MEMECOIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Just Memecoin (MEMECOIN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

