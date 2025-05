METAVERSE FACE (MEFA) යනු කුමක්ද

Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.

MEXC වෙතින් METAVERSE FACE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MEFA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ METAVERSE FACE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ METAVERSE FACE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

METAVERSE FACE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ METAVERSE FACE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MEFA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ METAVERSE FACEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

METAVERSE FACE මිල ඉතිහාසය

MEFAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MEFAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ METAVERSE FACE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

METAVERSE FACE (MEFA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

METAVERSE FACE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් METAVERSE FACE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MEFA දේශීය මුදල් වෙත

1MEFA සිට VNDවෙත ₫ 0.91922985 1MEFA සිට AUDවෙත A$ 0.0000555675 1MEFA සිට GBPවෙත £ 0.0000268875 1MEFA සිට EURවෙත € 0.0000319065 1MEFA සිට USDවෙත $ 0.00003585 1MEFA සිට MYRවෙත RM 0.000153438 1MEFA සිට TRYවෙත ₺ 0.0013870365 1MEFA සිට JPYවෙත ¥ 0.005223345 1MEFA සිට RUBවෙත ₽ 0.0028855665 1MEFA සිට INRවෙත ₹ 0.0030640995 1MEFA සිට IDRවෙත Rp 0.587704824 1MEFA සිට KRWවෙත ₩ 0.049999995 1MEFA සිට PHPවෙත ₱ 0.0019986375 1MEFA සිට EGPවෙත £E. 0.001798236 1MEFA සිට BRLවෙත R$ 0.0002011185 1MEFA සිට CADවෙත C$ 0.0000498315 1MEFA සිට BDTවෙත ৳ 0.004358643 1MEFA සිට NGNවෙත ₦ 0.05736 1MEFA සිට UAHවෙත ₴ 0.001487775 1MEFA සිට VESවෙත Bs 0.0032982 1MEFA සිට PKRවෙත Rs 0.010103964 1MEFA සිට KZTවෙත ₸ 0.018318633 1MEFA සිට THBවෙත ฿ 0.001193805 1MEFA සිට TWDවෙත NT$ 0.001081953 1MEFA සිට AEDවෙත د.إ 0.0001315695 1MEFA සිට CHFවෙත Fr 0.0000297555 1MEFA සිට HKDවෙත HK$ 0.00027963 1MEFA සිට MADවෙත .د.م 0.0003330465 1MEFA සිට MXNවෙත $ 0.0006929805

METAVERSE FACE සම්පත්

METAVERSE FACE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: METAVERSE FACE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද METAVERSE FACE (MEFA) හි මිල කීයද? METAVERSE FACE (MEFA)හි සජීවී මිල 0.00003585 USD වේ. METAVERSE FACE (MEFA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? METAVERSE FACE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 341.13K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MEFAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00003585 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. METAVERSE FACE (MEFA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? METAVERSE FACE (MEFA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 9.52B USD වේ. METAVERSE FACE (MEFA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, METAVERSE FACE (MEFA) හි ඉහළම මිල 0.0014601 USD වේ. METAVERSE FACE (MEFA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? METAVERSE FACE (MEFA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.70K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

