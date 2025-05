ME (ME) යනු කුමක්ද

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

MEXC වෙතින් ME ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ME ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ME ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ME ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ME මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ME මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ME,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ME හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ME මිල ඉතිහාසය

MEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ME මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ME (ME) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ME මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ME MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ME දේශීය මුදල් වෙත

1ME සිට VNDවෙත ₫ 26,925.6141 1ME සිට AUDවෙත A$ 1.627655 1ME සිට GBPවෙත £ 0.787575 1ME සිට EURවෙත € 0.934589 1ME සිට USDවෙත $ 1.0501 1ME සිට MYRවෙත RM 4.494428 1ME සිට TRYවෙත ₺ 40.617868 1ME සිට JPYවෙත ¥ 153.031073 1ME සිට RUBවෙත ₽ 84.522549 1ME සිට INRවෙත ₹ 89.762548 1ME සිට IDRවෙත Rp 17,214.751344 1ME සිට KRWවෙත ₩ 1,464.57447 1ME සිට PHPවෙත ₱ 58.543075 1ME සිට EGPවෙත £E. 52.673016 1ME සිට BRLවෙත R$ 5.891061 1ME සිට CADවෙත C$ 1.459639 1ME සිට BDTවෙත ৳ 127.671158 1ME සිට NGNවෙත ₦ 1,680.16 1ME සිට UAHවෙත ₴ 43.57915 1ME සිට VESවෙත Bs 96.6092 1ME සිට PKRවෙත Rs 295.960184 1ME සිට KZTවෙත ₸ 536.580098 1ME සිට THBවෙත ฿ 34.957829 1ME සිට TWDවෙත NT$ 31.702519 1ME සිට AEDවෙත د.إ 3.853867 1ME සිට CHFවෙත Fr 0.871583 1ME සිට HKDවෙත HK$ 8.19078 1ME සිට MADවෙත .د.م 9.755429 1ME සිට MXNවෙත $ 20.298433

ME සම්පත්

ME පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ME පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ME (ME) හි මිල කීයද? ME (ME)හි සජීවී මිල 1.0501 USD වේ. ME (ME) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ME හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 156.45M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.0501 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ME (ME) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ME (ME) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 148.99M USD වේ. ME (ME) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ME (ME) හි ඉහළම මිල 30 USD වේ. ME (ME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ME (ME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.65M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

