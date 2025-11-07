හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී McDonald s xStock සඳහා අද මිල 299.35 USD කි. MCDX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MCDX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී McDonald s xStock සඳහා අද මිල 299.35 USD කි. MCDX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MCDX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MCDX ගැන වැඩි විස්තර

MCDX මිල තොරතුරු

MCDX යනු කුමක්ද

MCDX නිල වෙබ් අඩවිය

MCDX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MCDX මිල පුරෝකථනය

MCDX ඉතිහාසය

MCDX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MCDX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MCDX තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

McDonald s xStock ලාංඡනය

McDonald s xStock මිල(MCDX)

1 MCDX සිට USD සජීවී මිල:

$299.35
$299.35$299.35
-2.46%1D
USD
McDonald s xStock (MCDX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:23:02 (UTC+8)

McDonald s xStock (MCDX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 298.56
$ 298.56$ 298.56
පැය 24 පහළ
$ 307.34
$ 307.34$ 307.34
24H ඉහළ

$ 298.56
$ 298.56$ 298.56

$ 307.34
$ 307.34$ 307.34

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859$ 293.2122259186859

0.00%

-2.46%

-1.17%

-1.17%

McDonald s xStock (MCDX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 299.35. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 298.56 ක අවම අගයක් සහ $ 307.34 ක උපරිම අගයක් අතර MCDX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MCDXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 319.1120635657469 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 293.2122259186859 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MCDX පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -2.46% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

McDonald s xStock (MCDX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2205

$ 827.15K
$ 827.15K$ 827.15K

$ 54.69K
$ 54.69K$ 54.69K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

2.76K
2.76K 2.76K

--
----

5,499.92006518
5,499.92006518 5,499.92006518

SOL

McDonald s xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 827.15K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 54.69K වේ. මුළු සැපයුම 2.76K සමඟින් MCDX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5499.92006518 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.65M කි.

McDonald s xStock (MCDX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා McDonald s xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -7.5497-2.46%
දින 30 යි$ +3.44+1.16%
දින 60 යි$ -16.24-5.15%
දින 90 යි$ -6.62-2.17%
McDonald s xStock අද මිල වෙනස

අද, MCDX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -7.5497 (-2.46%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

McDonald s xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +3.44 (+1.16%) කින් ඉහළ ගියේය.

McDonald s xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MCDX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -16.24 (-5.15%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

McDonald s xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -6.62 (-2.17%), කින් චලනය විය.

McDonald s xStock (MCDX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් McDonald s xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

McDonald s xStock (MCDX) යනු කුමක්ද

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් McDonald s xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ McDonald s xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MCDX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ McDonald s xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ McDonald s xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

McDonald s xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ McDonald s xStock (MCDX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ McDonald s xStock (MCDX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? McDonald s xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් McDonald s xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

McDonald s xStock (MCDX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

McDonald s xStockMCDX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MCDX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

McDonald s xStock (MCDX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

McDonald s xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් McDonald s xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MCDX දේශීය මුදල් වෙත

1 McDonald s xStock(MCDX) සිට VND
7,877,395.25
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට AUD
A$460.999
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට GBP
227.506
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට EUR
257.441
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට USD
$299.35
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MYR
RM1,248.2895
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට TRY
12,629.5765
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට JPY
¥45,800.55
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට ARS
ARS$434,467.6095
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට RUB
24,322.1875
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට INR
26,549.3515
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට IDR
Rp4,989,164.671
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට PHP
17,688.5915
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට EGP
￡E.14,156.2615
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BRL
R$1,598.529
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට CAD
C$422.0835
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BDT
36,472.804
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට NGN
430,100.093
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට COP
$1,146,932.5835
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට ZAR
R.5,199.7095
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට UAH
12,575.6935
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට TZS
T.Sh.737,314.0175
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට VES
Bs68,251.8
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට CLP
$282,287.05
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට PKR
Rs84,060.4735
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට KZT
157,302.438
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට THB
฿9,692.953
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට TWD
NT$9,273.863
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට AED
د.إ1,098.6145
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට CHF
Fr239.48
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට HKD
HK$2,325.9495
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට AMD
֏114,471.44
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MAD
.د.م2,792.9355
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MXN
$5,555.936
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට SAR
ريال1,122.5625
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට ETB
Br46,066.9715
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට KES
KSh38,673.0265
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට JOD
د.أ212.23915
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට PLN
1,101.608
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට RON
лв1,317.14
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට SEK
kr2,864.7795
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BGN
лв505.9015
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට HUF
Ft100,249.3215
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට CZK
6,319.2785
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට KWD
د.ك91.6011
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට ILS
975.881
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BOB
Bs2,065.515
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට AZN
508.895
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට TJS
SM2,760.007
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට GEL
811.2385
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට AOA
Kz274,381.2165
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BHD
.د.ب112.85495
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BMD
$299.35
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට DKK
kr1,936.7945
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට HNL
L7,884.879
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MUR
13,740.165
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට NAD
$5,193.7225
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට NOK
kr3,053.37
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට NZD
$529.8495
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට PAB
B/.299.35
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට PGK
K1,257.27
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට QAR
ر.ق1,089.634
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට RSD
дин.30,419.947
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට UZS
soʻm3,563,689.906
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට ALL
L25,070.5625
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට ANG
ƒ535.8365
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට AWG
ƒ538.83
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BBD
$598.7
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BAM
KM505.9015
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BIF
Fr880,388.35
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BND
$389.155
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BSD
$299.35
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට JMD
$47,940.9025
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට KHR
1,207,054.0375
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට KMF
Fr125,727
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට LAK
6,507,608.5655
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට LKR
රු91,152.075
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MDL
L5,115.8915
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MGA
Ar1,348,422.075
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MOP
P2,391.8065
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MVR
4,609.99
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MWK
MK517,905.435
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට MZN
MT19,143.4325
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට NPR
रु42,417.895
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට PYG
2,122,990.2
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට RWF
Fr433,758.15
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට SBD
$2,463.6505
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට SCR
4,448.341
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට SRD
$11,524.975
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට SVC
$2,613.3255
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට SZL
L5,187.7355
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට TMT
m1,050.7185
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට TND
د.ت883.0825
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට TTD
$2,023.606
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට UGX
Sh1,046,527.6
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට XAF
Fr170,030.8
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට XCD
$808.245
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට XOF
Fr170,030.8
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට XPF
Fr30,833.05
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BWP
P4,020.2705
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට BZD
$598.7
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට CVE
$28,689.704
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට DJF
Fr52,984.95
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට DOP
$19,251.1985
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට DZD
د.ج39,053.201
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට FJD
$682.518
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට GNF
Fr2,602,848.25
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට GTQ
Q2,293.021
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට GYD
$62,612.046
1 McDonald s xStock(MCDX) සිට ISK
kr37,718.1

McDonald s xStock සම්පත්

McDonald s xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල McDonald s xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: McDonald s xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

McDonald s xStock (MCDX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MCDX හි සජීවී මිල, USD වලින් 299.35 USD වේ.
MCDX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MCDX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 299.35 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
McDonald s xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MCDX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 827.15K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MCDX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MCDX හි සංසරණ සැපයුම 2.76K USD වේ.
MCDX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
319.1120635657469 USD ක ATH මිලක් MCDX අත්කර ගති.
MCDX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
293.2122259186859 USD ක ATL මිලක් MCDX අත්කර ගති.
MCDX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MCDX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 54.69K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MCDX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MCDX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MCDX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:23:02 (UTC+8)

McDonald s xStock (MCDX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MCDX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MCDX
MCDX
USD
USD

1 MCDX = 299.35 USD

MCDX වෙළඳාම

MCDX/USDT
$299.35
$299.35$299.35
-2.42%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,406.37
$102,406.37$102,406.37

+0.39%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,367.47
$3,367.47$3,367.47

+2.04%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2055
$1.2055$1.2055

+40.50%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.08
$158.08$158.08

+1.38%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,406.37
$102,406.37$102,406.37

+0.39%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,367.47
$3,367.47$3,367.47

+2.04%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.08
$158.08$158.08

+1.38%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2383
$2.2383$2.2383

+0.17%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011425
$0.011425$0.011425

+185.62%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.40
$30.40$30.40

+102.66%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009694
$0.009694$0.009694

+869.40%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.422
$4.422$4.422

+342.20%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007730
$0.007730$0.007730

+262.23%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1116
$0.1116$0.1116

+123.20%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002182
$0.00002182$0.00002182

+102.59%