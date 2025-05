MCDEX (MCB) යනු කුමක්ද

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

MEXC වෙතින් MCDEX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MCDEX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MCB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MCDEX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MCDEX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MCDEX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MCDEX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MCB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MCDEXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MCDEX මිල ඉතිහාසය

MCBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MCBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MCDEX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MCDEX (MCB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MCDEX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MCDEX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MCB දේශීය මුදල් වෙත

1MCB සිට VNDවෙත ₫ 57,717.891 1MCB සිට AUDවෙත A$ 3.48905 1MCB සිට GBPවෙත £ 1.68825 1MCB සිට EURවෙත € 2.00339 1MCB සිට USDවෙත $ 2.251 1MCB සිට MYRවෙත RM 9.63428 1MCB සිට TRYවෙත ₺ 87.24876 1MCB සිට JPYවෙත ¥ 328.17329 1MCB සිට RUBවෙත ₽ 180.91287 1MCB සිට INRවෙත ₹ 192.84317 1MCB සිට IDRවෙත Rp 36,901.63344 1MCB සිට KRWවෙත ₩ 3,139.4697 1MCB සිට PHPවෙත ₱ 125.58329 1MCB සිට EGPවෙත £E. 113.49542 1MCB සිට BRLවෙත R$ 12.67313 1MCB සිට CADවෙත C$ 3.12889 1MCB සිට BDTවෙත ৳ 272.97877 1MCB සිට NGNවෙත ₦ 3,601.6 1MCB සිට UAHවෙත ₴ 93.32646 1MCB සිට VESවෙත Bs 207.092 1MCB සිට PKRවෙත Rs 632.46347 1MCB සිට KZTවෙත ₸ 1,149.04546 1MCB සිට THBවෙත ฿ 75.20591 1MCB සිට TWDවෙත NT$ 67.93518 1MCB සිට AEDවෙත د.إ 8.26117 1MCB සිට CHFවෙත Fr 1.86833 1MCB සිට HKDවෙත HK$ 17.5578 1MCB සිට MADවෙත .د.م 21.00183 1MCB සිට MXNවෙත $ 43.62438

MCDEX සම්පත්

MCDEX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MCDEX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MCDEX (MCB) හි මිල කීයද? MCDEX (MCB)හි සජීවී මිල 2.251 USD වේ. MCDEX (MCB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MCDEX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.60M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MCBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 2.251 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MCDEX (MCB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MCDEX (MCB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.82M USD වේ. MCDEX (MCB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MCDEX (MCB) හි ඉහළම මිල 83.29 USD වේ. MCDEX (MCB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MCDEX (MCB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.94K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

