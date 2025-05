MAZZE (MAZZE) යනු කුමක්ද

Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality.

MEXC වෙතින් MAZZE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MAZZE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAZZE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MAZZE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MAZZE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MAZZE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MAZZE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAZZE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MAZZEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MAZZE මිල ඉතිහාසය

MAZZEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MAZZEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MAZZE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MAZZE (MAZZE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MAZZE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MAZZE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAZZE දේශීය මුදල් වෙත

1MAZZE සිට VNDවෙත ₫ 32.615352 1MAZZE සිට AUDවෙත A$ 0.0019716 1MAZZE සිට GBPවෙත £ 0.000954 1MAZZE සිට EURවෙත € 0.00113208 1MAZZE සිට USDවෙත $ 0.001272 1MAZZE සිට MYRවෙත RM 0.00544416 1MAZZE සිට TRYවෙත ₺ 0.04920096 1MAZZE සිට JPYවෙත ¥ 0.18536856 1MAZZE සිට RUBවෙත ₽ 0.10238328 1MAZZE සිට INRවෙත ₹ 0.10873056 1MAZZE සිට IDRවෙත Rp 20.85245568 1MAZZE සිට KRWවෙත ₩ 1.7740584 1MAZZE සිට PHPවෙත ₱ 0.070914 1MAZZE සිට EGPවෙත £E. 0.06380352 1MAZZE සිට BRLවෙත R$ 0.00713592 1MAZZE සිට CADවෙත C$ 0.00176808 1MAZZE සිට BDTවෙත ৳ 0.15464976 1MAZZE සිට NGNවෙත ₦ 2.0352 1MAZZE සිට UAHවෙත ₴ 0.052788 1MAZZE සිට VESවෙත Bs 0.117024 1MAZZE සිට PKRවෙත Rs 0.35850048 1MAZZE සිට KZTවෙත ₸ 0.64996656 1MAZZE සිට THBවෙත ฿ 0.04234488 1MAZZE සිට TWDවෙත NT$ 0.03840168 1MAZZE සිට AEDවෙත د.إ 0.00466824 1MAZZE සිට CHFවෙත Fr 0.00105576 1MAZZE සිට HKDවෙත HK$ 0.0099216 1MAZZE සිට MADවෙත .د.م 0.01181688 1MAZZE සිට MXNවෙත $ 0.02458776

MAZZE සම්පත්

MAZZE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MAZZE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MAZZE (MAZZE) හි මිල කීයද? MAZZE (MAZZE)හි සජීවී මිල 0.001272 USD වේ. MAZZE (MAZZE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MAZZE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MAZZEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001272 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MAZZE (MAZZE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MAZZE (MAZZE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. MAZZE (MAZZE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MAZZE (MAZZE) හි ඉහළම මිල 0.00854 USD වේ. MAZZE (MAZZE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MAZZE (MAZZE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 36.94K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.