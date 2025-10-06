සජීවී MAY සඳහා අද මිල 0.03956 USD කි. MAY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MAY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී MAY සඳහා අද මිල 0.03956 USD කි. MAY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MAY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MAY මිල(MAY)

$0.03956
-0.77%1D
MAY (MAY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:36:17 (UTC+8)

MAY (MAY) මිල තොරතුරු (USD)

$ 0.03898
24H ඉහළ

MAY (MAY) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03956. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03898 ක අවම අගයක් සහ $ 0.04083 ක උපරිම අගයක් අතර MAY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MAYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 10.157036358034295 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.03733335169831041 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MAY පසුගිය පැය තුල, -0.03% කින්, පැය 24 තුල, -0.77% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.95% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

MAY (MAY) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1122

MAY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 12.37M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 45.39K වේ. මුළු සැපයුම 312.66M සමඟින් MAY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 39.56M කි.

MAY (MAY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා MAYහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000307-0.77%
දින 30 යි$ -0.00236-5.63%
දින 60 යි$ -0.01082-21.48%
දින 90 යි$ +0.02956+295.60%
MAY අද මිල වෙනස

අද, MAY එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000307 (-0.77%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

MAY දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00236 (-5.63%) කින් ඉහළ ගියේය.

MAY දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MAY එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.01082 (-21.48%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

MAY දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.02956 (+295.60%), කින් චලනය විය.

MAY (MAY) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් MAY මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

MAY (MAY) යනු කුමක්ද

MEXC වෙතින් MAY ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MAY ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MAY ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MAY මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MAY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ MAY (MAY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ MAY (MAY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? MAY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් MAY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MAY (MAY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MAYMAY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MAY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

MAY (MAY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MAY මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MAY MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAY දේශීය මුදල් වෙත

MAY සම්පත්

MAY පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල MAY වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MAY පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

MAY (MAY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MAY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03956 USD වේ.
MAY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MAY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03956 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
MAY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MAY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 12.37M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MAY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MAY හි සංසරණ සැපයුම 312.66M USD වේ.
MAY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
10.157036358034295 USD ක ATH මිලක් MAY අත්කර ගති.
MAY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.03733335169831041 USD ක ATL මිලක් MAY අත්කර ගති.
MAY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MAY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 45.39K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MAY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MAY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MAY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
MAY (MAY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

උණුසුම් පුවත්

SEC vs නවෝත්පාදනය: නවතම සාධනය

October 5, 2025

MEXC හි මාර්ජින් භීචර්ස් අතිරේක: වාසිය හා චැලෙන්ජ් ගණනාවක්කින් දෙකක උපයාම් කළමනාකරණය

October 3, 2025

ඊතර් $4000 කින් පහත දැමිමෙන් පසුව ප්‍රතිසංයෝජනය වේ

October 2, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

