MAON ගැන වැඩි විස්තර

MAON මිල තොරතුරු

MAON යනු කුමක්ද

MAON නිල වෙබ් අඩවිය

MAON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MAON මිල පුරෝකථනය

MAON ඉතිහාසය

MAON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MAON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MAON තත්කාල ගනුදෙනු

Mastercard ලාංඡනය

Mastercard මිල(MAON)

1 MAON සිට USD සජීවී මිල:

$554.6
+0.14%1D
USD
Mastercard (MAON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:22:46 (UTC+8)

Mastercard (MAON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 548.85
පැය 24 පහළ
$ 571.46
24H ඉහළ

$ 548.85
$ 571.46
$ 604.8777949802613
$ 541.1678571329096
+0.04%

+0.14%

+0.32%

+0.32%

Mastercard (MAON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 554.61. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 548.85 ක අවම අගයක් සහ $ 571.46 ක උපරිම අගයක් අතර MAON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MAONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 604.8777949802613 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 541.1678571329096 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MAON පසුගිය පැය තුල, +0.04% කින්, පැය 24 තුල, +0.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mastercard (MAON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2053

$ 1.12M
$ 58.48K
$ 1.12M
2.03K
2,025.76587154
ETH

Mastercard හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.12M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 58.48K වේ. මුළු සැපයුම 2.03K සමඟින් MAON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2025.76587154 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.12M කි.

Mastercard (MAON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Mastercardහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.7754+0.14%
දින 30 යි$ -25.41-4.39%
දින 60 යි$ +4.61+0.83%
දින 90 යි$ +4.61+0.83%
Mastercard අද මිල වෙනස

අද, MAON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.7754 (+0.14%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Mastercard දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -25.41 (-4.39%) කින් ඉහළ ගියේය.

Mastercard දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MAON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +4.61 (+0.83%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Mastercard දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +4.61 (+0.83%), කින් චලනය විය.

Mastercard (MAON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Mastercard මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Mastercard (MAON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Mastercard ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Mastercard ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Mastercard ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Mastercard මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Mastercard මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mastercard (MAON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mastercard (MAON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mastercard සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mastercard මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Mastercard (MAON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MastercardMAON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MAON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Mastercard (MAON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mastercard මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mastercard MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAON දේශීය මුදල් වෙත

1 Mastercard(MAON) සිට VND
14,594,562.15
1 Mastercard(MAON) සිට AUD
A$854.0994
1 Mastercard(MAON) සිට GBP
421.5036
1 Mastercard(MAON) සිට EUR
476.9646
1 Mastercard(MAON) සිට USD
$554.61
1 Mastercard(MAON) සිට MYR
RM2,312.7237
1 Mastercard(MAON) සිට TRY
23,398.9959
1 Mastercard(MAON) සිට JPY
¥84,855.33
1 Mastercard(MAON) සිට ARS
ARS$804,944.3157
1 Mastercard(MAON) සිට RUB
45,062.0625
1 Mastercard(MAON) සිට INR
49,188.3609
1 Mastercard(MAON) සිට IDR
Rp9,243,496.3026
1 Mastercard(MAON) සිට PHP
32,771.9049
1 Mastercard(MAON) සිට EGP
￡E.26,227.5069
1 Mastercard(MAON) සිට BRL
R$2,961.6174
1 Mastercard(MAON) සිට CAD
C$782.0001
1 Mastercard(MAON) සිට BDT
67,573.6824
1 Mastercard(MAON) සිට NGN
796,852.5558
1 Mastercard(MAON) සිට COP
$2,124,938.3001
1 Mastercard(MAON) සිට ZAR
R.9,633.5757
1 Mastercard(MAON) සිට UAH
23,299.1661
1 Mastercard(MAON) සිට TZS
T.Sh.1,366,032.1605
1 Mastercard(MAON) සිට VES
Bs126,451.08
1 Mastercard(MAON) සිට CLP
$522,997.23
1 Mastercard(MAON) සිට PKR
Rs155,740.0341
1 Mastercard(MAON) සිට KZT
291,436.4628
1 Mastercard(MAON) සිට THB
฿17,958.2718
1 Mastercard(MAON) සිට TWD
NT$17,181.8178
1 Mastercard(MAON) සිට AED
د.إ2,035.4187
1 Mastercard(MAON) සිට CHF
Fr443.688
1 Mastercard(MAON) සිට HKD
HK$4,309.3197
1 Mastercard(MAON) සිට AMD
֏212,082.864
1 Mastercard(MAON) සිට MAD
.د.م5,174.5113
1 Mastercard(MAON) සිට MXN
$10,293.5616
1 Mastercard(MAON) සිට SAR
ريال2,079.7875
1 Mastercard(MAON) සිට ETB
Br85,348.9329
1 Mastercard(MAON) සිට KES
KSh71,650.0659
1 Mastercard(MAON) සිට JOD
د.أ393.21849
1 Mastercard(MAON) සිට PLN
2,040.9648
1 Mastercard(MAON) සිට RON
лв2,440.284
1 Mastercard(MAON) සිට SEK
kr5,307.6177
1 Mastercard(MAON) සිට BGN
лв937.2909
1 Mastercard(MAON) සිට HUF
Ft185,733.3429
1 Mastercard(MAON) සිට CZK
11,707.8171
1 Mastercard(MAON) සිට KWD
د.ك169.71066
1 Mastercard(MAON) සිට ILS
1,808.0286
1 Mastercard(MAON) සිට BOB
Bs3,826.809
1 Mastercard(MAON) සිට AZN
942.837
1 Mastercard(MAON) සිට TJS
SM5,113.5042
1 Mastercard(MAON) සිට GEL
1,502.9931
1 Mastercard(MAON) සිට AOA
Kz508,349.9799
1 Mastercard(MAON) සිට BHD
.د.ب209.08797
1 Mastercard(MAON) සිට BMD
$554.61
1 Mastercard(MAON) සිට DKK
kr3,588.3267
1 Mastercard(MAON) සිට HNL
L14,608.4274
1 Mastercard(MAON) සිට MUR
25,456.599
1 Mastercard(MAON) සිට NAD
$9,622.4835
1 Mastercard(MAON) සිට NOK
kr5,657.022
1 Mastercard(MAON) සිට NZD
$981.6597
1 Mastercard(MAON) සිට PAB
B/.554.61
1 Mastercard(MAON) සිට PGK
K2,329.362
1 Mastercard(MAON) සිට QAR
ر.ق2,018.7804
1 Mastercard(MAON) සිට RSD
дин.56,359.4682
1 Mastercard(MAON) සිට UZS
soʻm6,602,498.9436
1 Mastercard(MAON) සිට ALL
L46,448.5875
1 Mastercard(MAON) සිට ANG
ƒ992.7519
1 Mastercard(MAON) සිට AWG
ƒ998.298
1 Mastercard(MAON) සිට BBD
$1,109.22
1 Mastercard(MAON) සිට BAM
KM937.2909
1 Mastercard(MAON) සිට BIF
Fr1,631,108.01
1 Mastercard(MAON) සිට BND
$720.993
1 Mastercard(MAON) සිට BSD
$554.61
1 Mastercard(MAON) සිට JMD
$88,820.7915
1 Mastercard(MAON) සිට KHR
2,236,326.1725
1 Mastercard(MAON) සිට KMF
Fr232,936.2
1 Mastercard(MAON) සිට LAK
12,056,738.8893
1 Mastercard(MAON) සිට LKR
රු168,878.745
1 Mastercard(MAON) සිට MDL
L9,478.2849
1 Mastercard(MAON) සිට MGA
Ar2,498,240.745
1 Mastercard(MAON) සිට MOP
P4,431.3339
1 Mastercard(MAON) සිට MVR
8,540.994
1 Mastercard(MAON) සිට MWK
MK959,530.761
1 Mastercard(MAON) සිට MZN
MT35,467.3095
1 Mastercard(MAON) සිට NPR
रु78,588.237
1 Mastercard(MAON) සිට PYG
3,933,294.12
1 Mastercard(MAON) සිට RWF
Fr803,629.89
1 Mastercard(MAON) සිට SBD
$4,564.4403
1 Mastercard(MAON) සිට SCR
8,241.5046
1 Mastercard(MAON) සිට SRD
$21,352.485
1 Mastercard(MAON) සිට SVC
$4,841.7453
1 Mastercard(MAON) සිට SZL
L9,611.3913
1 Mastercard(MAON) සිට TMT
m1,946.6811
1 Mastercard(MAON) සිට TND
د.ت1,636.0995
1 Mastercard(MAON) සිට TTD
$3,749.1636
1 Mastercard(MAON) සිට UGX
Sh1,938,916.56
1 Mastercard(MAON) සිට XAF
Fr315,018.48
1 Mastercard(MAON) සිට XCD
$1,497.447
1 Mastercard(MAON) සිට XOF
Fr315,018.48
1 Mastercard(MAON) සිට XPF
Fr57,124.83
1 Mastercard(MAON) සිට BWP
P7,448.4123
1 Mastercard(MAON) සිට BZD
$1,109.22
1 Mastercard(MAON) සිට CVE
$53,153.8224
1 Mastercard(MAON) සිට DJF
Fr98,165.97
1 Mastercard(MAON) සිට DOP
$35,666.9691
1 Mastercard(MAON) සිට DZD
د.ج72,354.4206
1 Mastercard(MAON) සිට FJD
$1,264.5108
1 Mastercard(MAON) සිට GNF
Fr4,822,333.95
1 Mastercard(MAON) සිට GTQ
Q4,248.3126
1 Mastercard(MAON) සිට GYD
$116,002.2276
1 Mastercard(MAON) සිට ISK
kr69,880.86

Mastercard සම්පත්

Mastercard පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Mastercard වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mastercard පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mastercard (MAON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MAON හි සජීවී මිල, USD වලින් 554.61 USD වේ.
MAON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MAON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 554.61 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mastercard හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MAON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.12M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MAON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MAON හි සංසරණ සැපයුම 2.03K USD වේ.
MAON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
604.8777949802613 USD ක ATH මිලක් MAON අත්කර ගති.
MAON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
541.1678571329096 USD ක ATL මිලක් MAON අත්කර ගති.
MAON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MAON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 58.48K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MAON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MAON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MAON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:22:46 (UTC+8)

Mastercard (MAON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

