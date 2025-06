MuxyAI (MAI) යනු කුමක්ද

MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph. At its core is the MAI token, an AI meme token that fuels community engagement while serving as the native currency for transactions and rewards within the protocol.

MEXC වෙතින් MuxyAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MuxyAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MuxyAI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MuxyAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MuxyAI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MuxyAI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MuxyAIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MuxyAI මිල ඉතිහාසය

MAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MuxyAI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MuxyAI (MAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MuxyAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MuxyAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAI දේශීය මුදල් වෙත

1MAI සිට VNDවෙත ₫ 55.024665 1MAI සිට AUDවෙත A$ 0.00319923 1MAI සිට GBPවෙත £ 0.00152643 1MAI සිට EURවෙත € 0.00179826 1MAI සිට USDවෙත $ 0.002091 1MAI සිට MYRවෙත RM 0.00884493 1MAI සිට TRYවෙත ₺ 0.08190447 1MAI සිට JPYවෙත ¥ 0.30158493 1MAI සිට RUBවෙත ₽ 0.1662345 1MAI සිට INRවෙත ₹ 0.17871777 1MAI සිට IDRවෙත Rp 33.72580173 1MAI සිට KRWවෙත ₩ 2.86044618 1MAI සිට PHPවෙත ₱ 0.11686599 1MAI සිට EGPවෙත £E. 0.1035045 1MAI සිට BRLවෙත R$ 0.01156323 1MAI සිට CADවෙත C$ 0.00284376 1MAI සිට BDTවෙත ৳ 0.25560384 1MAI සිට NGNවෙත ₦ 3.22187553 1MAI සිට UAHවෙත ₴ 0.08681832 1MAI සිට VESවෙත Bs 0.207009 1MAI සිට PKRවෙත Rs 0.59033112 1MAI සිට KZTවෙත ₸ 1.06519722 1MAI සිට THBවෙත ฿ 0.06810387 1MAI සිට TWDවෙත NT$ 0.06233271 1MAI සිට AEDවෙත د.إ 0.00767397 1MAI සිට CHFවෙත Fr 0.00169371 1MAI සිට HKDවෙත HK$ 0.01639344 1MAI සිට MADවෙත .د.م 0.01906992 1MAI සිට MXNවෙත $ 0.0395199

MuxyAI සම්පත්

MuxyAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MuxyAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MuxyAI (MAI) හි මිල කීයද? MuxyAI (MAI)හි සජීවී මිල 0.002091 USD වේ. MuxyAI (MAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MuxyAI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002091 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MuxyAI (MAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MuxyAI (MAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. MuxyAI (MAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, MuxyAI (MAI) හි ඉහළම මිල 0.037705 USD වේ. MuxyAI (MAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MuxyAI (MAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 780.48K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool