MAD (MAD) යනු කුමක්ද

$MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement !

MEXC වෙතින් MAD ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MAD ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MAD ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MAD මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MAD මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MAD,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MADමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MAD මිල ඉතිහාසය

MADහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MADහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MAD මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MAD (MAD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MAD මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MAD MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAD දේශීය මුදල් වෙත

1MAD සිට VNDවෙත ₫ 0.18666648 1MAD සිට AUDවෙත A$ 0.000011284 1MAD සිට GBPවෙත £ 0.00000546 1MAD සිට EURවෙත € 0.0000064792 1MAD සිට USDවෙත $ 0.00000728 1MAD සිට MYRවෙත RM 0.0000311584 1MAD සිට TRYවෙත ₺ 0.0002821728 1MAD සිට JPYවෙත ¥ 0.0010613512 1MAD සිට RUBවෙත ₽ 0.0005850936 1MAD සිට INRවෙත ₹ 0.0006237504 1MAD සිට IDRවෙත Rp 0.1213332848 1MAD සිට KRWවෙත ₩ 0.010153416 1MAD සිට PHPවෙත ₱ 0.0004061512 1MAD සිට EGPවෙත £E. 0.0003670576 1MAD සිට BRLවෙත R$ 0.0000409864 1MAD සිට CADවෙත C$ 0.0000101192 1MAD සිට BDTවෙත ৳ 0.0008828456 1MAD සිට NGNවෙත ₦ 0.011648 1MAD සිට UAHවෙත ₴ 0.0003018288 1MAD සිට VESවෙත Bs 0.00066976 1MAD සිට PKRවෙත Rs 0.0020454616 1MAD සිට KZTවෙත ₸ 0.0037161488 1MAD සිට THBවෙත ฿ 0.0002432248 1MAD සිට TWDවෙත NT$ 0.000219856 1MAD සිට AEDවෙත د.إ 0.0000267176 1MAD සිට CHFවෙත Fr 0.0000060424 1MAD සිට HKDවෙත HK$ 0.000056784 1MAD සිට MADවෙත .د.م 0.0000679224 1MAD සිට MXNවෙත $ 0.0001410864

MAD සම්පත්

MAD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MAD පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MAD (MAD) හි මිල කීයද? MAD (MAD)හි සජීවී මිල 0.00000728 USD වේ. MAD (MAD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MAD හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 7.28M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MADහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000728 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MAD (MAD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MAD (MAD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 999.98B USD වේ. MAD (MAD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MAD (MAD) හි ඉහළම මිල 0.00008 USD වේ. MAD (MAD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MAD (MAD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 997.55K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

