Lympid (LYP) යනු කුමක්ද

Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage.

MEXC වෙතින් Lympid ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Lympid ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LYP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Lympid ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Lympid මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Lympid මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Lympid,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LYP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Lympidමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Lympid මිල ඉතිහාසය

LYPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LYPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Lympid මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Lympid (LYP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Lympid මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Lympid MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LYP දේශීය මුදල් වෙත

1LYP සිට VNDවෙත ₫ 928.2042 1LYP සිට AUDවෙත A$ 0.05611 1LYP සිට GBPවෙත £ 0.02715 1LYP සිට EURවෙත € 0.032218 1LYP සිට USDවෙත $ 0.0362 1LYP සිට MYRවෙත RM 0.154936 1LYP සිට TRYවෙත ₺ 1.403112 1LYP සිට JPYවෙත ¥ 5.284476 1LYP සිට RUBවෙත ₽ 2.909394 1LYP සිට INRවෙත ₹ 3.101616 1LYP සිට IDRවෙත Rp 603.333092 1LYP සිට KRWවෙත ₩ 50.48814 1LYP සිට PHPවෙත ₱ 2.019598 1LYP සිට EGPවෙත £E. 1.825204 1LYP සිට BRLවෙත R$ 0.203806 1LYP සිට CADවෙත C$ 0.050318 1LYP සිට BDTවෙත ৳ 4.389974 1LYP සිට NGNවෙත ₦ 57.92 1LYP සිට UAHවෙත ₴ 1.500852 1LYP සිට VESවෙත Bs 3.3304 1LYP සිට PKRවෙත Rs 10.171114 1LYP සිට KZTවෙත ₸ 18.478652 1LYP සිට THBවෙත ฿ 1.209442 1LYP සිට TWDවෙත NT$ 1.09324 1LYP සිට AEDවෙත د.إ 0.132854 1LYP සිට CHFවෙත Fr 0.030046 1LYP සිට HKDවෙත HK$ 0.28236 1LYP සිට MADවෙත .د.م 0.337746 1LYP සිට MXNවෙත $ 0.701556

Lympid පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lympid පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Lympid (LYP) හි මිල කීයද? Lympid (LYP)හි සජීවී මිල 0.0362 USD වේ. Lympid (LYP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Lympid හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LYPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0362 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Lympid (LYP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Lympid (LYP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Lympid (LYP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Lympid (LYP) හි ඉහළම මිල 0.6 USD වේ. Lympid (LYP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Lympid (LYP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 86.81 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

