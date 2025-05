Levana (LVN) යනු කුමක්ද

The Levana Protocol: Levana is an acronym for “Leverage any Asset” Levana is a fully onchain perpetual swap platform. Levana Perps is currently deployed on 3 blockchains: Osmosis, Sei and Injective. Levana has partnered with the largest spot AMM on Cosmos, Osmosis DEX, the most popular Cosmos chain for leverage, Injective, and the fastest Cosmos network, SEI, to bring a peer to pool onchain perpetual swap trading to the Cosmos ecosystem.

MEXC වෙතින් Levana ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Levana ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Levana මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Levana,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LVN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Levanaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Levana මිල ඉතිහාසය

LVNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LVNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Levana මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Levana (LVN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Levana මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Levana MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Levana සම්පත්

Levana පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Levana පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Levana (LVN) හි මිල කීයද? Levana (LVN)හි සජීවී මිල 0.00724 USD වේ. Levana (LVN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Levana හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.51M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LVNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00724 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Levana (LVN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Levana (LVN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 761.27M USD වේ. Levana (LVN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Levana (LVN) හි ඉහළම මිල 1.2001 USD වේ. Levana (LVN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Levana (LVN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 73.00K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

