LandRocker (LRT) යනු කුමක්ද

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

MEXC වෙතින් LandRocker ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ LandRocker ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LRT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ LandRocker ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ LandRocker මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

LandRocker මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ LandRocker,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LRT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ LandRockerමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

LandRocker මිල ඉතිහාසය

LRTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LRTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ LandRocker මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

LandRocker (LRT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LandRocker මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LandRocker MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LRT දේශීය මුදල් වෙත

1LRT සිට VNDවෙත ₫ 3.512817 1LRT සිට AUDවෙත A$ 0.00021372 1LRT සිට GBPවෙත £ 0.00010275 1LRT සිට EURවෙත € 0.00012193 1LRT සිට USDවෙත $ 0.000137 1LRT සිට MYRවෙත RM 0.00058636 1LRT සිට TRYවෙත ₺ 0.00529916 1LRT සිට JPYවෙත ¥ 0.01999378 1LRT සිට RUBවෙත ₽ 0.0110285 1LRT සිට INRවෙත ₹ 0.01171213 1LRT සිට IDRවෙත Rp 2.24590128 1LRT සිට KRWවෙත ₩ 0.19133968 1LRT සිට PHPවෙත ₱ 0.00764597 1LRT සිට EGPවෙත £E. 0.00687055 1LRT සිට BRLවෙත R$ 0.00076994 1LRT සිට CADවෙත C$ 0.00019043 1LRT සිට BDTවෙත ৳ 0.01665646 1LRT සිට NGNවෙත ₦ 0.2192 1LRT සිට UAHවෙත ₴ 0.0056855 1LRT සිට VESවෙත Bs 0.012604 1LRT සිට PKRවෙත Rs 0.03861208 1LRT සිට KZTවෙත ₸ 0.07000426 1LRT සිට THBවෙත ฿ 0.00456347 1LRT සිට TWDවෙත NT$ 0.00413329 1LRT සිට AEDවෙත د.إ 0.00050279 1LRT සිට CHFවෙත Fr 0.00011371 1LRT සිට HKDවෙත HK$ 0.0010686 1LRT සිට MADවෙත .د.م 0.00127273 1LRT සිට MXNවෙත $ 0.00265095

LandRocker සම්පත්

LandRocker පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LandRocker පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද LandRocker (LRT) හි මිල කීයද? LandRocker (LRT)හි සජීවී මිල 0.000137 USD වේ. LandRocker (LRT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? LandRocker හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 547.32K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LRTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000137 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. LandRocker (LRT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? LandRocker (LRT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.00B USD වේ. LandRocker (LRT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, LandRocker (LRT) හි ඉහළම මිල 0.010854 USD වේ. LandRocker (LRT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? LandRocker (LRT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 11.03K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

