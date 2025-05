Loopring (LRC) යනු කුමක්ද

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

MEXC වෙතින් Loopring ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Loopring ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LRC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Loopring ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Loopring මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Loopring මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Loopring,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LRC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Loopringමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Loopring මිල ඉතිහාසය

LRCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LRCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Loopring මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Loopring (LRC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Loopring මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Loopring MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LRC දේශීය මුදල් වෙත

1LRC සිට VNDවෙත ₫ 2,861.79201 1LRC සිට AUDවෙත A$ 0.1741116 1LRC සිට GBPවෙත £ 0.0837075 1LRC සිට EURවෙත € 0.0993329 1LRC සිට USDවෙත $ 0.11161 1LRC සිට MYRවෙත RM 0.4776908 1LRC සිට TRYවෙත ₺ 4.3170748 1LRC සිට JPYවෙත ¥ 16.2883634 1LRC සිට RUBවෙත ₽ 8.984605 1LRC සිට INRවෙත ₹ 9.5415389 1LRC සිට IDRවෙත Rp 1,829.6718384 1LRC සිට KRWවෙත ₩ 155.8789904 1LRC සිට PHPවෙත ₱ 6.2289541 1LRC සිට EGPවෙත £E. 5.5972415 1LRC සිට BRLවෙත R$ 0.6272482 1LRC සිට CADවෙත C$ 0.1551379 1LRC සිට BDTවෙත ৳ 13.5695438 1LRC සිට NGNවෙත ₦ 178.576 1LRC සිට UAHවෙත ₴ 4.631815 1LRC සිට VESවෙත Bs 10.26812 1LRC සිට PKRවෙත Rs 31.4561624 1LRC සිට KZTවෙත ₸ 57.0304778 1LRC සිට THBවෙත ฿ 3.7177291 1LRC සිට TWDවෙත NT$ 3.3672737 1LRC සිට AEDවෙත د.إ 0.4096087 1LRC සිට CHFවෙත Fr 0.0926363 1LRC සිට HKDවෙත HK$ 0.870558 1LRC සිට MADවෙත .د.م 1.0368569 1LRC සිට MXNවෙත $ 2.1596535

Loopring සම්පත්

Loopring පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Loopring පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Loopring (LRC) හි මිල කීයද? Loopring (LRC)හි සජීවී මිල 0.11161 USD වේ. Loopring (LRC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Loopring හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 152.55M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LRCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.11161 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Loopring (LRC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Loopring (LRC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.37B USD වේ. Loopring (LRC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Loopring (LRC) හි ඉහළම මිල 3.8371 USD වේ. Loopring (LRC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Loopring (LRC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 532.77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.