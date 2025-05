LOTT (LOTT) යනු කුමක්ද

Linked Operation Transaction Technology leads the global cosmetics market through the convergence of beauty market trend and 4th industrial revolution technology. the LOTT project is trying to create a blockchain-based integrated platform where all participants can form an ecosystem with each other as follows: Establishing a cooperative system with influencers who promote and sell cosmetics directly or indirectly so that consumers and cosmetics retailers can win-win with each other, providing big data-based AI technology that can utilize VR and AR to purchase cosmetics, rewarding participants who directly purchase cosmetics, allowing sellers to issue points for consumers, etc. Linked Operation Transaction

MEXC වෙතින් LOTT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



LOTT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ LOTT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LOTT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ LOTTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

LOTT මිල ඉතිහාසය

LOTTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LOTTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ LOTT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

LOTT (LOTT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LOTT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LOTT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LOTT දේශීය මුදල් වෙත

LOTT සම්පත්

LOTT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LOTT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද LOTT (LOTT) හි මිල කීයද? LOTT (LOTT)හි සජීවී මිල 0.004406 USD වේ. LOTT (LOTT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? LOTT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LOTTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004406 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. LOTT (LOTT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? LOTT (LOTT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. LOTT (LOTT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, LOTT (LOTT) හි ඉහළම මිල 0.219 USD වේ. LOTT (LOTT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? LOTT (LOTT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 24.52 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

