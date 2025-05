Realms World (LORDS) යනු කුමක්ද

$Lords is the currency of our society of rebel gamers. We are making proper games for crypto natives. Realms.World delivers dopamine-packed entertainment like Eternum, a multiplayer Civilisation-like game with a real world economy. Eternum is fully onchain, full of tokens, never sleeps and is inhabited by latest gen AI agents. It's not just a game; it’s a world. $Lords can be staked and is used across an army of games. Our devs are wizards, our tech is elite (hello, Starknet), and our mission? World domination. Join the rebel gamers at Realms.World.

MEXC වෙතින් Realms World ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Realms World ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Realms World මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Realms World,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LORDS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Realms Worldමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Realms World මිල ඉතිහාසය

LORDSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LORDSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Realms World මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Realms World (LORDS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Realms World මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Realms World MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LORDS දේශීය මුදල් වෙත

Realms World සම්පත්

Realms World පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Realms World පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Realms World (LORDS) හි මිල කීයද? Realms World (LORDS)හි සජීවී මිල 0.04041 USD වේ. Realms World (LORDS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Realms World හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.38M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LORDSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04041 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Realms World (LORDS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Realms World (LORDS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 207.28M USD වේ. Realms World (LORDS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Realms World (LORDS) හි ඉහළම මිල 0.2617 USD වේ. Realms World (LORDS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Realms World (LORDS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.12 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

