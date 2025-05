Loom Network (LOOM) යනු කුමක්ද

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LOOM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Loom Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Loom Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Loom Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Loom Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LOOM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Loom Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Loom Network මිල ඉතිහාසය

LOOMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LOOMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Loom Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Loom Network (LOOM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Loom Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Loom Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LOOM දේශීය මුදල් වෙත

1LOOM සිට VNDවෙත ₫ 100.538361 1LOOM සිට AUDවෙත A$ 0.00607755 1LOOM සිට GBPවෙත £ 0.00294075 1LOOM සිට EURවෙත € 0.00348969 1LOOM සිට USDවෙත $ 0.003921 1LOOM සිට MYRවෙත RM 0.01678188 1LOOM සිට TRYවෙත ₺ 0.15197796 1LOOM සිට JPYවෙත ¥ 0.57238758 1LOOM සිට RUBවෙත ₽ 0.31513077 1LOOM සිට INRවෙත ₹ 0.33595128 1LOOM සිට IDRවෙත Rp 65.34997386 1LOOM සිට KRWවෙත ₩ 5.4686187 1LOOM සිට PHPවෙත ₱ 0.21875259 1LOOM සිට EGPවෙත £E. 0.19769682 1LOOM සිට BRLවෙත R$ 0.02207523 1LOOM සිට CADවෙත C$ 0.00545019 1LOOM සිට BDTවෙත ৳ 0.47549967 1LOOM සිට NGNවෙත ₦ 6.2736 1LOOM සිට UAHවෙත ₴ 0.16256466 1LOOM සිට VESවෙත Bs 0.360732 1LOOM සිට PKRවෙත Rs 1.10168337 1LOOM සිට KZTවෙත ₸ 2.00151366 1LOOM සිට THBවෙත ฿ 0.13100061 1LOOM සිට TWDවෙත NT$ 0.1184142 1LOOM සිට AEDවෙත د.إ 0.01439007 1LOOM සිට CHFවෙත Fr 0.00325443 1LOOM සිට HKDවෙත HK$ 0.0305838 1LOOM සිට MADවෙත .د.م 0.03658293 1LOOM සිට MXNවෙත $ 0.07598898

Loom Network සම්පත්

Loom Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Loom Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Loom Network (LOOM) හි මිල කීයද? Loom Network (LOOM)හි සජීවී මිල 0.003921 USD වේ. Loom Network (LOOM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Loom Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.87M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LOOMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003921 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Loom Network (LOOM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Loom Network (LOOM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.24B USD වේ. Loom Network (LOOM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Loom Network (LOOM) හි ඉහළම මිල 0.49801 USD වේ. Loom Network (LOOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Loom Network (LOOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 77.50K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

