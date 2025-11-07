හුවමාරුවDEX+
සජීවී LOOK සඳහා අද මිල 0.04206 USD කි. LOOK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LOOK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LOOK ගැන වැඩි විස්තර

LOOK මිල තොරතුරු

LOOK යනු කුමක්ද

LOOK නිල වෙබ් අඩවිය

LOOK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LOOK මිල පුරෝකථනය

LOOK ඉතිහාසය

LOOK මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

LOOK-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

LOOK තත්කාල ගනුදෙනු

LOOK ලාංඡනය

LOOK මිල(LOOK)

1 LOOK සිට USD සජීවී මිල:

$0.04206
-10.62%1D
USD
LOOK (LOOK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:53:30 (UTC+8)

LOOK (LOOK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0414
පැය 24 පහළ
$ 0.0496
24H ඉහළ

$ 0.0414
$ 0.0496
$ 0.15508520063103612
$ 0.000165344904285249
-0.03%

-10.62%

-13.19%

-13.19%

LOOK (LOOK) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.04206. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0414 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0496 ක උපරිම අගයක් අතර LOOK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LOOKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.15508520063103612 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000165344904285249 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LOOK පසුගිය පැය තුල, -0.03% කින්, පැය 24 තුල, -10.62% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.19% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

LOOK (LOOK) වෙළඳපල තොරතුරු

No.556

$ 38.80M
$ 143.23K
$ 38.80M
922.38M
922,375,851
922,375,851
100.00%

SOL

LOOK හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 38.80M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 143.23K වේ. මුළු සැපයුම 922.38M සමඟින් LOOK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 922375851 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 38.80M කි.

LOOK (LOOK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා LOOKහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0049975-10.62%
දින 30 යි$ -0.02487-37.16%
දින 60 යි$ +0.02206+110.30%
දින 90 යි$ +0.02206+110.30%
LOOK අද මිල වෙනස

අද, LOOK එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0049975 (-10.62%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

LOOK දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.02487 (-37.16%) කින් ඉහළ ගියේය.

LOOK දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, LOOK එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.02206 (+110.30%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

LOOK දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.02206 (+110.30%), කින් චලනය විය.

LOOK (LOOK) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් LOOK මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

LOOK (LOOK) යනු කුමක්ද

All it takes is just one LOOK.

MEXC වෙතින් LOOK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ LOOK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LOOK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ LOOK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ LOOK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

LOOK මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ LOOK (LOOK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ LOOK (LOOK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? LOOK සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් LOOK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LOOK (LOOK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LOOKLOOK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LOOK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

LOOK (LOOK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LOOK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LOOK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LOOK සම්පත්

LOOK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල LOOK වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LOOK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

LOOK (LOOK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LOOK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.04206 USD වේ.
LOOK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LOOK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.04206 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
LOOK හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LOOK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 38.80M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LOOK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LOOK හි සංසරණ සැපයුම 922.38M USD වේ.
LOOK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.15508520063103612 USD ක ATH මිලක් LOOK අත්කර ගති.
LOOK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000165344904285249 USD ක ATL මිලක් LOOK අත්කර ගති.
LOOK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LOOK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 143.23K USD වේ.
මේ වසර තුලදී LOOK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LOOK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LOOK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:53:30 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

