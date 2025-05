LogX Network (LOGX) යනු කුමක්ද

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LOGX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ LogX Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ LogX Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

LogX Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ LogX Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LOGX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ LogX Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

LogX Network මිල ඉතිහාසය

LOGXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LOGXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ LogX Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

LogX Network (LOGX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LogX Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LogX Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LOGX දේශීය මුදල් වෙත

1LOGX සිට VNDවෙත ₫ 424.332909 1LOGX සිට AUDවෙත A$ 0.02581644 1LOGX සිට GBPවෙත £ 0.01241175 1LOGX සිට EURවෙත € 0.01472861 1LOGX සිට USDවෙත $ 0.016549 1LOGX සිට MYRවෙත RM 0.07082972 1LOGX සිට TRYවෙත ₺ 0.64028081 1LOGX සිට JPYවෙත ¥ 2.41483008 1LOGX සිට RUBවෙත ₽ 1.3321945 1LOGX සිට INRවෙත ₹ 1.41477401 1LOGX සිට IDRවෙත Rp 271.29503856 1LOGX සිට KRWවෙත ₩ 23.11299536 1LOGX සිට PHPවෙත ₱ 0.92359969 1LOGX සිට EGPවෙත £E. 0.82993235 1LOGX සිට BRLවෙත R$ 0.09300538 1LOGX සිට CADවෙත C$ 0.02300311 1LOGX සිට BDTවෙත ৳ 2.01202742 1LOGX සිට NGNවෙත ₦ 26.4784 1LOGX සිට UAHවෙත ₴ 0.6867835 1LOGX සිට VESවෙත Bs 1.522508 1LOGX සිට PKRවෙත Rs 4.66417016 1LOGX සිට KZTවෙත ₸ 8.45620802 1LOGX සිට THBවෙත ฿ 0.5510817 1LOGX සිට TWDවෙත NT$ 0.49944882 1LOGX සිට AEDවෙත د.إ 0.06073483 1LOGX සිට CHFවෙත Fr 0.01373567 1LOGX සිට HKDවෙත HK$ 0.1290822 1LOGX සිට MADවෙත .د.م 0.15374021 1LOGX සිට MXNවෙත $ 0.32022315

LogX Network සම්පත්

LogX Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LogX Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද LogX Network (LOGX) හි මිල කීයද? LogX Network (LOGX)හි සජීවී මිල 0.016549 USD වේ. LogX Network (LOGX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? LogX Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.69M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LOGXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.016549 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. LogX Network (LOGX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? LogX Network (LOGX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 223.04M USD වේ. LogX Network (LOGX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, LogX Network (LOGX) හි ඉහළම මිල 0.2 USD වේ. LogX Network (LOGX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? LogX Network (LOGX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 116.44K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

