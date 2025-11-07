හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Eli Lilly සඳහා අද මිල 933.81 USD කි. LLYON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LLYON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Eli Lilly සඳහා අද මිල 933.81 USD කි. LLYON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LLYON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LLYON ගැන වැඩි විස්තර

LLYON මිල තොරතුරු

LLYON යනු කුමක්ද

LLYON නිල වෙබ් අඩවිය

LLYON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LLYON මිල පුරෝකථනය

LLYON ඉතිහාසය

LLYON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

LLYON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

LLYON තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Eli Lilly ලාංඡනය

Eli Lilly මිල(LLYON)

1 LLYON සිට USD සජීවී මිල:

$933.73
$933.73$933.73
-0.33%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:21:54 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 918.43
$ 918.43$ 918.43
පැය 24 පහළ
$ 947.87
$ 947.87$ 947.87
24H ඉහළ

$ 918.43
$ 918.43$ 918.43

$ 947.87
$ 947.87$ 947.87

$ 954.2362000357816
$ 954.2362000357816$ 954.2362000357816

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

+0.26%

-0.33%

+11.22%

+11.22%

Eli Lilly (LLYON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 933.81. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 918.43 ක අවම අගයක් සහ $ 947.87 ක උපරිම අගයක් අතර LLYON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LLYONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 954.2362000357816 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 712.8133541417105 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LLYON පසුගිය පැය තුල, +0.26% කින්, පැය 24 තුල, -0.33% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +11.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Eli Lilly (LLYON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1514

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

$ 59.89K
$ 59.89K$ 59.89K

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

4.00K
4.00K 4.00K

3,998.12348432
3,998.12348432 3,998.12348432

ETH

Eli Lilly හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.73M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 59.89K වේ. මුළු සැපයුම 4.00K සමඟින් LLYON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3998.12348432 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.73M කි.

Eli Lilly (LLYON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Eli Lillyහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -3.0915-0.33%
දින 30 යි$ +90.51+10.73%
දින 60 යි$ +253.81+37.32%
දින 90 යි$ +253.81+37.32%
Eli Lilly අද මිල වෙනස

අද, LLYON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -3.0915 (-0.33%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Eli Lilly දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +90.51 (+10.73%) කින් ඉහළ ගියේය.

Eli Lilly දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, LLYON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +253.81 (+37.32%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Eli Lilly දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +253.81 (+37.32%), කින් චලනය විය.

Eli Lilly (LLYON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Eli Lilly මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Eli Lilly (LLYON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Eli Lilly ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Eli Lilly ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LLYON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Eli Lilly ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Eli Lilly මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Eli Lilly මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Eli Lilly (LLYON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Eli Lilly (LLYON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Eli Lilly සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Eli Lilly මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Eli Lilly (LLYON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Eli LillyLLYON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LLYON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Eli Lilly (LLYON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Eli Lilly මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Eli Lilly MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LLYON දේශීය මුදල් වෙත

1 Eli Lilly(LLYON) සිට VND
24,573,210.15
1 Eli Lilly(LLYON) සිට AUD
A$1,438.0674
1 Eli Lilly(LLYON) සිට GBP
709.6956
1 Eli Lilly(LLYON) සිට EUR
803.0766
1 Eli Lilly(LLYON) සිට USD
$933.81
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MYR
RM3,893.9877
1 Eli Lilly(LLYON) සිට TRY
39,406.782
1 Eli Lilly(LLYON) සිට JPY
¥142,872.93
1 Eli Lilly(LLYON) සිට ARS
ARS$1,355,303.8197
1 Eli Lilly(LLYON) සිට RUB
75,872.0625
1 Eli Lilly(LLYON) සිට INR
82,838.2851
1 Eli Lilly(LLYON) සිට IDR
Rp15,563,493.7746
1 Eli Lilly(LLYON) සිට PHP
55,188.171
1 Eli Lilly(LLYON) සිට EGP
￡E.44,159.8749
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BRL
R$4,995.8835
1 Eli Lilly(LLYON) සිට CAD
C$1,316.6721
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BDT
113,775.4104
1 Eli Lilly(LLYON) සිට NGN
1,341,679.5318
1 Eli Lilly(LLYON) සිට COP
$3,577,808.9721
1 Eli Lilly(LLYON) සිට ZAR
R.16,220.2797
1 Eli Lilly(LLYON) සිට UAH
39,229.3581
1 Eli Lilly(LLYON) සිට TZS
T.Sh.2,300,020.7205
1 Eli Lilly(LLYON) සිට VES
Bs212,908.68
1 Eli Lilly(LLYON) සිට CLP
$880,582.83
1 Eli Lilly(LLYON) සිට PKR
Rs262,223.1861
1 Eli Lilly(LLYON) සිට KZT
490,698.4788
1 Eli Lilly(LLYON) සිට THB
฿30,236.7678
1 Eli Lilly(LLYON) සිට TWD
NT$28,920.0957
1 Eli Lilly(LLYON) සිට AED
د.إ3,427.0827
1 Eli Lilly(LLYON) සිට CHF
Fr747.048
1 Eli Lilly(LLYON) සිට HKD
HK$7,255.7037
1 Eli Lilly(LLYON) සිට AMD
֏357,088.944
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MAD
.د.م8,712.4473
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MXN
$17,331.5136
1 Eli Lilly(LLYON) සිට SAR
ريال3,501.7875
1 Eli Lilly(LLYON) සිට ETB
Br143,704.0209
1 Eli Lilly(LLYON) සිට KES
KSh120,638.9139
1 Eli Lilly(LLYON) සිට JOD
د.أ662.07129
1 Eli Lilly(LLYON) සිට PLN
3,436.4208
1 Eli Lilly(LLYON) සිට RON
лв4,108.764
1 Eli Lilly(LLYON) සිට SEK
kr8,936.5617
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BGN
лв1,578.1389
1 Eli Lilly(LLYON) සිට HUF
Ft312,723.6309
1 Eli Lilly(LLYON) සිට CZK
19,712.7291
1 Eli Lilly(LLYON) සිට KWD
د.ك285.74586
1 Eli Lilly(LLYON) සිට ILS
3,044.2206
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BOB
Bs6,443.289
1 Eli Lilly(LLYON) සිට AZN
1,587.477
1 Eli Lilly(LLYON) සිට TJS
SM8,609.7282
1 Eli Lilly(LLYON) සිට GEL
2,530.6251
1 Eli Lilly(LLYON) සිට AOA
Kz855,920.9079
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BHD
.د.ب352.04637
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BMD
$933.81
1 Eli Lilly(LLYON) සිට DKK
kr6,041.7507
1 Eli Lilly(LLYON) සිට HNL
L24,596.5554
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MUR
42,861.879
1 Eli Lilly(LLYON) සිට NAD
$16,201.6035
1 Eli Lilly(LLYON) සිට NOK
kr9,524.862
1 Eli Lilly(LLYON) සිට NZD
$1,652.8437
1 Eli Lilly(LLYON) සිට PAB
B/.933.81
1 Eli Lilly(LLYON) සිට PGK
K3,922.002
1 Eli Lilly(LLYON) සිට QAR
ر.ق3,399.0684
1 Eli Lilly(LLYON) සිට RSD
дин.94,893.7722
1 Eli Lilly(LLYON) සිට UZS
soʻm11,116,783.9356
1 Eli Lilly(LLYON) සිට ALL
L78,206.5875
1 Eli Lilly(LLYON) සිට ANG
ƒ1,671.5199
1 Eli Lilly(LLYON) සිට AWG
ƒ1,680.858
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BBD
$1,867.62
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BAM
KM1,578.1389
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BIF
Fr2,746,335.21
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BND
$1,213.953
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BSD
$933.81
1 Eli Lilly(LLYON) සිට JMD
$149,549.6715
1 Eli Lilly(LLYON) සිට KHR
3,765,355.3725
1 Eli Lilly(LLYON) සිට KMF
Fr392,200.2
1 Eli Lilly(LLYON) සිට LAK
20,300,216.9853
1 Eli Lilly(LLYON) සිට LKR
රු284,345.145
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MDL
L15,958.8129
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MGA
Ar4,206,347.145
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MOP
P7,461.1419
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MVR
14,380.674
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MWK
MK1,615,584.681
1 Eli Lilly(LLYON) සිට MZN
MT59,717.1495
1 Eli Lilly(LLYON) සිට NPR
रु132,320.877
1 Eli Lilly(LLYON) සිට PYG
6,622,580.52
1 Eli Lilly(LLYON) සිට RWF
Fr1,353,090.69
1 Eli Lilly(LLYON) සිට SBD
$7,685.2563
1 Eli Lilly(LLYON) සිට SCR
13,876.4166
1 Eli Lilly(LLYON) සිට SRD
$35,951.685
1 Eli Lilly(LLYON) සිට SVC
$8,152.1613
1 Eli Lilly(LLYON) සිට SZL
L16,182.9273
1 Eli Lilly(LLYON) සිට TMT
m3,277.6731
1 Eli Lilly(LLYON) සිට TND
د.ت2,754.7395
1 Eli Lilly(LLYON) සිට TTD
$6,312.5556
1 Eli Lilly(LLYON) සිට UGX
Sh3,264,599.76
1 Eli Lilly(LLYON) සිට XAF
Fr530,404.08
1 Eli Lilly(LLYON) සිට XCD
$2,521.287
1 Eli Lilly(LLYON) සිට XOF
Fr530,404.08
1 Eli Lilly(LLYON) සිට XPF
Fr96,182.43
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BWP
P12,541.0683
1 Eli Lilly(LLYON) සිට BZD
$1,867.62
1 Eli Lilly(LLYON) සිට CVE
$89,496.3504
1 Eli Lilly(LLYON) සිට DJF
Fr165,284.37
1 Eli Lilly(LLYON) සිට DOP
$60,053.3211
1 Eli Lilly(LLYON) සිට DZD
د.ج121,824.8526
1 Eli Lilly(LLYON) සිට FJD
$2,129.0868
1 Eli Lilly(LLYON) සිට GNF
Fr8,119,477.95
1 Eli Lilly(LLYON) සිට GTQ
Q7,152.9846
1 Eli Lilly(LLYON) සිට GYD
$195,315.6996
1 Eli Lilly(LLYON) සිට ISK
kr117,660.06

Eli Lilly සම්පත්

Eli Lilly පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Eli Lilly වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Eli Lilly පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Eli Lilly (LLYON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LLYON හි සජීවී මිල, USD වලින් 933.81 USD වේ.
LLYON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LLYON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 933.81 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Eli Lilly හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LLYON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.73M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LLYON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LLYON හි සංසරණ සැපයුම 4.00K USD වේ.
LLYON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
954.2362000357816 USD ක ATH මිලක් LLYON අත්කර ගති.
LLYON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
712.8133541417105 USD ක ATL මිලක් LLYON අත්කර ගති.
LLYON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LLYON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 59.89K USD වේ.
මේ වසර තුලදී LLYON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LLYON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LLYON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:21:54 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

LLYON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 933.81 USD

LLYON වෙළඳාම

LLYON/USDT
$933.73
$933.73$933.73
-0.32%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,346.03
$102,346.03$102,346.03

+0.33%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.11
$3,365.11$3,365.11

+1.97%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2024
$1.2024$1.2024

+40.13%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.88
$157.88$157.88

+1.25%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,346.03
$102,346.03$102,346.03

+0.33%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.11
$3,365.11$3,365.11

+1.97%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.88
$157.88$157.88

+1.25%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2360
$2.2360$2.2360

+0.06%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012806
$0.012806$0.012806

+220.15%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009300
$0.009300$0.009300

+830.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.428
$4.428$4.428

+342.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007710
$0.007710$0.007710

+261.29%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1145
$0.1145$0.1145

+129.00%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002173
$0.00002173$0.00002173

+101.76%