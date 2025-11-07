හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Lit Protocol සඳහා අද මිල 0.05975 USD කි. LITKEY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LITKEY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Lit Protocol සඳහා අද මිල 0.05975 USD කි. LITKEY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LITKEY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LITKEY ගැන වැඩි විස්තර

LITKEY මිල තොරතුරු

LITKEY යනු කුමක්ද

LITKEY ධවල පත්‍රිකාව

LITKEY නිල වෙබ් අඩවිය

LITKEY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LITKEY මිල පුරෝකථනය

LITKEY ඉතිහාසය

LITKEY මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

LITKEY-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

LITKEY තත්කාල ගනුදෙනු

LITKEY USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Lit Protocol ලාංඡනය

Lit Protocol මිල(LITKEY)

1 LITKEY සිට USD සජීවී මිල:

$0.05975
$0.05975$0.05975
-6.64%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 20:08:59 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.05911
$ 0.05911$ 0.05911
පැය 24 පහළ
$ 0.10775
$ 0.10775$ 0.10775
24H ඉහළ

$ 0.05911
$ 0.05911$ 0.05911

$ 0.10775
$ 0.10775$ 0.10775

--
----

--
----

-2.49%

-6.64%

-50.58%

-50.58%

Lit Protocol (LITKEY) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.05975. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.05911 ක අවම අගයක් සහ $ 0.10775 ක උපරිම අගයක් අතර LITKEY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LITKEYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LITKEY පසුගිය පැය තුල, -2.49% කින්, පැය 24 තුල, -6.64% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -50.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Lit Protocol (LITKEY) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 186.80K
$ 186.80K$ 186.80K

$ 59.75M
$ 59.75M$ 59.75M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Lit Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 186.80K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් LITKEY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 59.75M කි.

Lit Protocol (LITKEY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Lit Protocolහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0042496-6.64%
දින 30 යි$ +0.00975+19.50%
දින 60 යි$ +0.00975+19.50%
දින 90 යි$ +0.00975+19.50%
Lit Protocol අද මිල වෙනස

අද, LITKEY එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0042496 (-6.64%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Lit Protocol දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.00975 (+19.50%) කින් ඉහළ ගියේය.

Lit Protocol දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, LITKEY එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.00975 (+19.50%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Lit Protocol දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.00975 (+19.50%), කින් චලනය විය.

Lit Protocol (LITKEY) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Lit Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Lit Protocol (LITKEY) යනු කුමක්ද

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

MEXC වෙතින් Lit Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Lit Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LITKEY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Lit Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Lit Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Lit Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Lit Protocol (LITKEY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Lit Protocol (LITKEY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Lit Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Lit Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Lit Protocol (LITKEY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Lit ProtocolLITKEY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LITKEY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Lit Protocol (LITKEY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Lit Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Lit Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LITKEY දේශීය මුදල් වෙත

1 Lit Protocol(LITKEY) සිට VND
1,572.32125
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට AUD
A$0.092015
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට GBP
0.04541
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට EUR
0.051385
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට USD
$0.05975
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MYR
RM0.2491575
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට TRY
2.52145
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට JPY
¥9.14175
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට ARS
ARS$86.7193575
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට RUB
4.84692
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට INR
5.29863
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට IDR
Rp995.832935
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට PHP
3.531225
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට EGP
￡E.2.828565
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BRL
R$0.3196625
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට CAD
C$0.0842475
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BDT
7.27994
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට NGN
85.97069
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට COP
$228.0532025
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට ZAR
R.1.0354675
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට UAH
2.5100975
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට TZS
T.Sh.146.80575
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට VES
Bs13.623
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට CLP
$56.34425
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට PKR
Rs16.7783975
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට KZT
31.39743
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට THB
฿1.932315
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට TWD
NT$1.851055
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට AED
د.إ0.2192825
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට CHF
Fr0.0478
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට HKD
HK$0.4642575
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට AMD
֏22.8484
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MAD
.د.م0.5574675
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MXN
$1.107765
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට SAR
ريال0.2240625
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට ETB
Br9.1949275
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට KES
KSh7.716115
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට JOD
د.أ0.04236275
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට PLN
0.2192825
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට RON
лв0.2623025
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට SEK
kr0.5706125
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BGN
лв0.1009775
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට HUF
Ft19.92304
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට CZK
1.25714
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට KWD
د.ك0.0182835
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට ILS
0.194785
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BOB
Bs0.412275
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට AZN
0.101575
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට TJS
SM0.550895
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට GEL
0.1619225
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට AOA
Kz54.5159
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BHD
.د.ب0.022466
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BMD
$0.05975
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට DKK
kr0.3853875
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට HNL
L1.573815
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MUR
2.742525
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට NAD
$1.0366625
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට NOK
kr0.60945
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට NZD
$0.1057575
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට PAB
B/.0.05975
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට PGK
K0.25095
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට QAR
ر.ق0.21749
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට RSD
дин.6.05865
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට UZS
soʻm711.30941
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට ALL
L5.0040625
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට ANG
ƒ0.1069525
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට AWG
ƒ0.10755
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BBD
$0.1195
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BAM
KM0.1009775
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BIF
Fr175.72475
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BND
$0.077675
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BSD
$0.05975
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට JMD
$9.5689625
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට KHR
240.9269375
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට KMF
Fr25.095
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට LAK
1,298.9130175
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට LKR
රු18.193875
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MDL
L1.0187375
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MGA
Ar269.143875
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MOP
P0.4774025
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MVR
0.92015
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MWK
MK103.373475
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට MZN
MT3.8210125
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට NPR
रु8.466575
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට PYG
423.747
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට RWF
Fr86.57775
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට SBD
$0.4917425
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට SCR
0.81977
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට SRD
$2.300375
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට SVC
$0.5216175
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට SZL
L1.0354675
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට TMT
m0.2097225
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට TND
د.ت0.1762625
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට TTD
$0.40391
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට UGX
Sh208.886
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට XAF
Fr33.87825
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට XCD
$0.161325
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට XOF
Fr33.87825
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට XPF
Fr6.15425
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BWP
P0.8024425
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට BZD
$0.1195
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට CVE
$5.72644
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට DJF
Fr10.57575
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට DOP
$3.8425225
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට DZD
د.ج7.7991675
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට FJD
$0.13623
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට GNF
Fr519.52625
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට GTQ
Q0.457685
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට GYD
$12.49731
1 Lit Protocol(LITKEY) සිට ISK
kr7.5285

Lit Protocol සම්පත්

Lit Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Lit Protocol වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lit Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Lit Protocol (LITKEY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LITKEY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.05975 USD වේ.
LITKEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LITKEY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.05975 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Lit Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LITKEY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LITKEY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LITKEY හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
LITKEY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් LITKEY අත්කර ගති.
LITKEY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් LITKEY අත්කර ගති.
LITKEY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LITKEY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 186.80K USD වේ.
මේ වසර තුලදී LITKEY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LITKEY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LITKEY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 20:08:59 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

LITKEY-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

LITKEY
LITKEY
USD
USD

1 LITKEY = 0.05975 USD

LITKEY වෙළඳාම

LITKEY/USDT
$0.05975
$0.05975$0.05975
-6.52%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,515.13
$100,515.13$100,515.13

-1.46%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,264.49
$3,264.49$3,264.49

-1.07%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.0480
$1.0480$1.0480

+22.14%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$153.72
$153.72$153.72

-1.41%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,515.13
$100,515.13$100,515.13

-1.46%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,264.49
$3,264.49$3,264.49

-1.07%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$153.72
$153.72$153.72

-1.41%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.1891
$2.1891$2.1891

-2.03%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$942.18
$942.18$942.18

+0.91%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD ලාංඡනය

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007971
$0.007971$0.007971

+273.52%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00003962
$0.00003962$0.00003962

+267.87%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$23.7048
$23.7048$23.7048

+287.96%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009025
$0.009025$0.009025

+125.62%

Notevia ලාංඡනය

Notevia

NVA

$0.0000003000
$0.0000003000$0.0000003000

+100.00%