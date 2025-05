Libes Token (LIBS) යනු කුමක්ද

Libes is an NFT distribution platform built to expand the economics and value of eSports itself.

Libes Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Libes Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LIBS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Libes Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Libes Token මිල ඉතිහාසය

LIBSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LIBSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Libes Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Libes Token (LIBS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LIBS දේශීය මුදල් වෙත

1LIBS සිට VNDවෙත ₫ 0.0641025 1LIBS සිට AUDවෙත A$ 0.0000039 1LIBS සිට GBPවෙත £ 0.000001875 1LIBS සිට EURවෙත € 0.000002225 1LIBS සිට USDවෙත $ 0.0000025 1LIBS සිට MYRවෙත RM 0.0000107 1LIBS සිට TRYවෙත ₺ 0.000096725 1LIBS සිට JPYවෙත ¥ 0.00036485 1LIBS සිට RUBවෙත ₽ 0.00020125 1LIBS සිට INRවෙත ₹ 0.000213725 1LIBS සිට IDRවෙත Rp 0.0409836 1LIBS සිට KRWවෙත ₩ 0.0034916 1LIBS සිට PHPවෙත ₱ 0.000139525 1LIBS සිට EGPවෙත £E. 0.000125375 1LIBS සිට BRLවෙත R$ 0.00001405 1LIBS සිට CADවෙත C$ 0.000003475 1LIBS සිට BDTවෙත ৳ 0.00030395 1LIBS සිට NGNවෙත ₦ 0.004 1LIBS සිට UAHවෙත ₴ 0.00010375 1LIBS සිට VESවෙත Bs 0.00023 1LIBS සිට PKRවෙත Rs 0.0007046 1LIBS සිට KZTවෙත ₸ 0.00127745 1LIBS සිට THBවෙත ฿ 0.00008325 1LIBS සිට TWDවෙත NT$ 0.00007545 1LIBS සිට AEDවෙත د.إ 0.000009175 1LIBS සිට CHFවෙත Fr 0.000002075 1LIBS සිට HKDවෙත HK$ 0.0000195 1LIBS සිට MADවෙත .د.م 0.000023225 1LIBS සිට MXNවෙත $ 0.00004835

Libes Token සම්පත්

Libes Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Libes Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Libes Token (LIBS) හි මිල කීයද? Libes Token (LIBS)හි සජීවී මිල 0.0000025 USD වේ. Libes Token (LIBS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Libes Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LIBSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000025 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Libes Token (LIBS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Libes Token (LIBS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Libes Token (LIBS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Libes Token (LIBS) හි ඉහළම මිල 0.00045 USD වේ. Libes Token (LIBS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Libes Token (LIBS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 154.31 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

