හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී LightningBitcoin සඳහා අද මිල 0.04814 USD කි. LBTC1 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LBTC1 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී LightningBitcoin සඳහා අද මිල 0.04814 USD කි. LBTC1 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LBTC1 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LBTC1 ගැන වැඩි විස්තර

LBTC1 මිල තොරතුරු

LBTC1 යනු කුමක්ද

LBTC1 ධවල පත්‍රිකාව

LBTC1 නිල වෙබ් අඩවිය

LBTC1 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LBTC1 මිල පුරෝකථනය

LBTC1 ඉතිහාසය

LBTC1 මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

LBTC1-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

LBTC1 තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

LightningBitcoin ලාංඡනය

LightningBitcoin මිල(LBTC1)

1 LBTC1 සිට USD සජීවී මිල:

$0.04814
$0.04814$0.04814
-2.88%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:20:56 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.04806
$ 0.04806$ 0.04806
පැය 24 පහළ
$ 0.05469
$ 0.05469$ 0.05469
24H ඉහළ

$ 0.04806
$ 0.04806$ 0.04806

$ 0.05469
$ 0.05469$ 0.05469

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

-0.64%

-2.88%

-1.34%

-1.34%

LightningBitcoin (LBTC1) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.04814. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.04806 ක අවම අගයක් සහ $ 0.05469 ක උපරිම අගයක් අතර LBTC1 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LBTC1හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1,037.530029296875 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.05135513457072038 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LBTC1 පසුගිය පැය තුල, -0.64% කින්, පැය 24 තුල, -2.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.34% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

LightningBitcoin (LBTC1) වෙළඳපල තොරතුරු

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.34K
$ 53.34K$ 53.34K

$ 359.41K
$ 359.41K$ 359.41K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

LightningBitcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 53.34K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් LBTC1 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 7465926 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 359.41K කි.

LightningBitcoin (LBTC1) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා LightningBitcoinහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0014275-2.88%
දින 30 යි$ -0.0109-18.47%
දින 60 යි$ -0.01277-20.97%
දින 90 යි$ -0.03374-41.21%
LightningBitcoin අද මිල වෙනස

අද, LBTC1 එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0014275 (-2.88%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

LightningBitcoin දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0109 (-18.47%) කින් ඉහළ ගියේය.

LightningBitcoin දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, LBTC1 එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.01277 (-20.97%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

LightningBitcoin දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.03374 (-41.21%), කින් චලනය විය.

LightningBitcoin (LBTC1) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් LightningBitcoin මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

LightningBitcoin (LBTC1) යනු කුමක්ද

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

MEXC වෙතින් LightningBitcoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ LightningBitcoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LBTC1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ LightningBitcoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ LightningBitcoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

LightningBitcoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ LightningBitcoin (LBTC1) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ LightningBitcoin (LBTC1) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? LightningBitcoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් LightningBitcoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LightningBitcoin (LBTC1) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LightningBitcoinLBTC1 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LBTC1 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

LightningBitcoin (LBTC1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LightningBitcoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LightningBitcoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LBTC1 දේශීය මුදල් වෙත

1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට VND
1,266.8041
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට AUD
A$0.0741356
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට GBP
0.0365864
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට EUR
0.0414004
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට USD
$0.04814
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MYR
RM0.2007438
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට TRY
2.031508
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට JPY
¥7.36542
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට ARS
ARS$69.8689518
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට RUB
3.9108936
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට INR
4.2704994
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට IDR
Rp802.3330124
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට PHP
2.845074
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට EGP
￡E.2.2765406
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BRL
R$0.257549
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට CAD
C$0.0678774
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BDT
5.8653776
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට NGN
69.1665892
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට COP
$184.4440774
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට ZAR
R.0.8361918
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට UAH
2.0223614
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට TZS
T.Sh.118.571227
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට VES
Bs10.97592
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට CLP
$45.39602
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට PKR
Rs13.5181934
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට KZT
25.2966072
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට THB
฿1.5587732
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට TWD
NT$1.4908958
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට AED
د.إ0.1766738
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට CHF
Fr0.038512
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට HKD
HK$0.3740478
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට AMD
֏18.408736
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MAD
.د.م0.4491462
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MXN
$0.8934784
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට SAR
ريال0.180525
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට ETB
Br7.4082646
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට KES
KSh6.2192066
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට JOD
د.أ0.03413126
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට PLN
0.1771552
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට RON
лв0.211816
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට SEK
kr0.4606998
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BGN
лв0.0813566
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට HUF
Ft16.1216046
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට CZK
1.0162354
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට KWD
د.ك0.01473084
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට ILS
0.1569364
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BOB
Bs0.332166
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට AZN
0.081838
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට TJS
SM0.4438508
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට GEL
0.1304594
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට AOA
Kz44.1246426
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BHD
.د.ب0.01814878
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BMD
$0.04814
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට DKK
kr0.3114658
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට HNL
L1.2680076
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MUR
2.209626
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට NAD
$0.835229
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට NOK
kr0.491028
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට NZD
$0.0852078
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට PAB
B/.0.04814
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට PGK
K0.202188
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට QAR
ر.ق0.1752296
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට RSD
дин.4.8919868
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට UZS
soʻm573.0951464
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට ALL
L4.031725
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට ANG
ƒ0.0861706
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට AWG
ƒ0.086652
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BBD
$0.09628
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BAM
KM0.0813566
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BIF
Fr141.57974
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BND
$0.062582
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BSD
$0.04814
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට JMD
$7.709621
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට KHR
194.112515
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට KMF
Fr20.2188
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට LAK
1,046.5217182
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට LKR
රු14.65863
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MDL
L0.8227126
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MGA
Ar216.84663
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MOP
P0.3846386
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MVR
0.741356
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MWK
MK83.287014
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට MZN
MT3.078553
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට NPR
रु6.821438
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට PYG
341.40888
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට RWF
Fr69.75486
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට SBD
$0.3961922
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට SCR
0.7153604
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට SRD
$1.85339
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට SVC
$0.4202622
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට SZL
L0.8342662
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට TMT
m0.1689714
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට TND
د.ت0.142013
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට TTD
$0.3254264
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට UGX
Sh168.29744
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට XAF
Fr27.34352
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට XCD
$0.129978
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට XOF
Fr27.34352
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට XPF
Fr4.95842
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BWP
P0.6465202
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට BZD
$0.09628
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට CVE
$4.6137376
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට DJF
Fr8.52078
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට DOP
$3.0958834
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට DZD
د.ج6.2803444
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට FJD
$0.1097592
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට GNF
Fr418.5773
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට GTQ
Q0.3687524
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට GYD
$10.0689624
1 LightningBitcoin(LBTC1) සිට ISK
kr6.06564

LightningBitcoin සම්පත්

LightningBitcoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල LightningBitcoin වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LightningBitcoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

LightningBitcoin (LBTC1) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LBTC1 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.04814 USD වේ.
LBTC1 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LBTC1 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.04814 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
LightningBitcoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LBTC1 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LBTC1 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LBTC1 හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
LBTC1 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1,037.530029296875 USD ක ATH මිලක් LBTC1 අත්කර ගති.
LBTC1 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.05135513457072038 USD ක ATL මිලක් LBTC1 අත්කර ගති.
LBTC1 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LBTC1 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 53.34K USD වේ.
මේ වසර තුලදී LBTC1 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LBTC1 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LBTC1 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:20:56 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

LBTC1-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

LBTC1
LBTC1
USD
USD

1 LBTC1 = 0.04814 USD

LBTC1 වෙළඳාම

LBTC1/USDT
$0.04814
$0.04814$0.04814
-2.90%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,363.99
$102,363.99$102,363.99

+0.35%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.71
$3,365.71$3,365.71

+1.99%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2101
$1.2101$1.2101

+41.03%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.97
$157.97$157.97

+1.31%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,363.99
$102,363.99$102,363.99

+0.35%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,365.71
$3,365.71$3,365.71

+1.99%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.97
$157.97$157.97

+1.31%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2370
$2.2370$2.2370

+0.11%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011041
$0.011041$0.011041

+176.02%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009319
$0.009319$0.009319

+831.90%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.426
$4.426$4.426

+342.60%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007712
$0.007712$0.007712

+261.38%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1144
$0.1144$0.1144

+128.80%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002195
$0.00002195$0.00002195

+103.80%