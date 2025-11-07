Lemmy The Bat මිල(LBAI)
Lemmy The Bat (LBAI) තත්ය කාලීන මිල $ 0.00000565. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000531 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000667 ක උපරිම අගයක් අතර LBAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LBAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.000142961223304784 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000000069696303443 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LBAI පසුගිය පැය තුල, -1.40% කින්, පැය 24 තුල, -1.39% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.36% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
No.2578
100.00%
ETH
Lemmy The Bat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 389.85K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 22.20K වේ. මුළු සැපයුම 69.00B සමඟින් LBAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 69000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 389.85K කි.
අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Lemmy The Batහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0000000796
|-1.39%
|දින 30 යි
|$ -0.0000141
|-71.40%
|දින 60 යි
|$ -0.00004715
|-89.30%
|දින 90 යි
|$ -0.00004435
|-88.70%
අද, LBAI එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0000000796 (-1.39%) ක වෙනසක් වාර්තා කර ඇත.
පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0000141 (-71.40%) කින් ඉහළ ගියේය.
දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, LBAI එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00004715 (-89.30%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.
දින 90 ප්රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00004435 (-88.70%), කින් චලනය විය.
Lemmy The Bat (LBAI) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්යද?
දැන් Lemmy The Bat මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.
The first bat meme token that will fly with AI.
MEXC වෙතින් Lemmy The Bat ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Lemmy The Bat ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.
අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LBAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Lemmy The Bat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.
අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Lemmy The Bat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Lemmy The Bat (LBAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Lemmy The Bat (LBAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Lemmy The Bat සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Lemmy The Bat මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Lemmy The BatLBAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LBAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
Lemmy The Bat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Lemmy The Bat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.
Lemmy The Bat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
