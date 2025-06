Launchplaza (LAUNCH) යනු කුමක්ද

LaunchPlaza is a community-driven launch platform supporting multi-chain token issuance, fair launch auctions, and IP asset creation. It empowers early-stage projects and creators by providing flexible fundraising tools, community engagement features, and post-launch liquidity support.

MEXC වෙතින් Launchplaza ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Launchplaza ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LAUNCH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Launchplaza ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Launchplaza මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Launchplaza මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Launchplaza,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LAUNCH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Launchplazaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Launchplaza මිල ඉතිහාසය

LAUNCHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LAUNCHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Launchplaza මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Launchplaza (LAUNCH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Launchplaza මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Launchplaza MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LAUNCH දේශීය මුදල් වෙත

1LAUNCH සිට VNDවෙත ₫ 0.007975102845 1LAUNCH සිට AUDවෙත A$ 0.00000046368639 1LAUNCH සිට GBPවෙත £ 0.00000022123599 1LAUNCH සිට EURවෙත € 0.00000026063418 1LAUNCH සිට USDවෙත $ 0.000000303063 1LAUNCH සිට MYRවෙත RM 0.00000128195649 1LAUNCH සිට TRYවෙත ₺ 0.00001187097771 1LAUNCH සිට JPYවෙත ¥ 0.00004370471523 1LAUNCH සිට RUBවෙත ₽ 0.0000240935085 1LAUNCH සිට INRවෙත ₹ 0.00002590279461 1LAUNCH සිට IDRවෙත Rp 0.00488811221889 1LAUNCH සිට KRWවෙත ₩ 0.00041458412274 1LAUNCH සිට PHPවෙත ₱ 0.00001693819107 1LAUNCH සිට EGPවෙත £E. 0.0000150016185 1LAUNCH සිට BRLවෙත R$ 0.00000167593839 1LAUNCH සිට CADවෙත C$ 0.00000041216568 1LAUNCH සිට BDTවෙත ৳ 0.00003704642112 1LAUNCH සිට NGNවෙත ₦ 0.00046696856229 1LAUNCH සිට UAHවෙත ₴ 0.00001258317576 1LAUNCH සිට VESවෙත Bs 0.000030003237 1LAUNCH සිට PKRවෙත Rs 0.00008556074616 1LAUNCH සිට KZTවෙත ₸ 0.00015438635346 1LAUNCH සිට THBවෙත ฿ 0.00000986773128 1LAUNCH සිට TWDවෙත NT$ 0.00000903430803 1LAUNCH සිට AEDවෙත د.إ 0.00000111224121 1LAUNCH සිට CHFවෙත Fr 0.00000024548103 1LAUNCH සිට HKDවෙත HK$ 0.00000237601392 1LAUNCH සිට MADවෙත .د.م 0.00000276393456 1LAUNCH සිට MXNවෙත $ 0.0000057278907

Launchplaza සම්පත්

Launchplaza පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Launchplaza පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Launchplaza (LAUNCH) හි මිල කීයද? Launchplaza (LAUNCH)හි සජීවී මිල 0.000000303063 USD වේ. Launchplaza (LAUNCH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Launchplaza හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LAUNCHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000000303063 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Launchplaza (LAUNCH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Launchplaza (LAUNCH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Launchplaza (LAUNCH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Launchplaza (LAUNCH) හි ඉහළම මිල 9.903 USD වේ. Launchplaza (LAUNCH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Launchplaza (LAUNCH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 107.26K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

