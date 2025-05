LAKE (LAK3) යනු කුමක්ද

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

MEXC වෙතින් LAKE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ LAKE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LAK3 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ LAKE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ LAKE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

LAKE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ LAKE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LAK3 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ LAKEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

LAKE මිල ඉතිහාසය

LAK3හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LAK3හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ LAKE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

LAKE (LAK3) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LAKE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LAKE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1LAK3 සිට VNDවෙත ₫ 9,889.7337 1LAK3 සිට AUDවෙත A$ 0.601692 1LAK3 සිට GBPවෙත £ 0.289275 1LAK3 සිට EURවෙත € 0.343273 1LAK3 සිට USDවෙත $ 0.3857 1LAK3 සිට MYRවෙත RM 1.650796 1LAK3 සිට TRYවෙත ₺ 14.922733 1LAK3 සිට JPYවෙත ¥ 56.289058 1LAK3 සිට RUBවෙත ₽ 31.04885 1LAK3 සිට INRවෙත ₹ 32.973493 1LAK3 සිට IDRවෙත Rp 6,322.949808 1LAK3 සිට KRWවෙත ₩ 539.44002 1LAK3 සිට PHPවෙත ₱ 21.525917 1LAK3 සිට EGPවෙත £E. 19.338998 1LAK3 සිට BRLවෙත R$ 2.167634 1LAK3 සිට CADවෙත C$ 0.536123 1LAK3 සිට BDTවෙත ৳ 46.893406 1LAK3 සිට NGNවෙත ₦ 617.12 1LAK3 සිට UAHවෙත ₴ 16.00655 1LAK3 සිට VESවෙත Bs 35.4844 1LAK3 සිට PKRවෙත Rs 108.705688 1LAK3 සිට KZTවෙත ₸ 197.084986 1LAK3 සිට THBවෙත ฿ 12.851524 1LAK3 සිට TWDවෙත NT$ 11.640426 1LAK3 සිට AEDවෙත د.إ 1.415519 1LAK3 සිට CHFවෙත Fr 0.320131 1LAK3 සිට HKDවෙත HK$ 3.00846 1LAK3 සිට MADවෙත .د.م 3.583153 1LAK3 සිට MXNවෙත $ 7.459438

LAKE සම්පත්

LAKE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LAKE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද LAKE (LAK3) හි මිල කීයද? LAKE (LAK3)හි සජීවී මිල 0.3857 USD වේ. LAKE (LAK3) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? LAKE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LAK3හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3857 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. LAKE (LAK3) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? LAKE (LAK3) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. LAKE (LAK3) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, LAKE (LAK3) හි ඉහළම මිල 1.6 USD වේ. LAKE (LAK3) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? LAKE (LAK3) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 83.71K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

