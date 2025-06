LABUBU (LABUBUETH) යනු කුමක්ද

An IP collectible toy under Pop Mart that has become a global sensation.

MEXC වෙතින් LABUBU ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ LABUBU ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LABUBUETH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ LABUBU ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ LABUBU මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

LABUBU මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ LABUBU,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LABUBUETH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ LABUBUමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

LABUBU මිල ඉතිහාසය

LABUBUETHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LABUBUETHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ LABUBU මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

LABUBU (LABUBUETH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LABUBULABUBUETH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LABUBUETH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

LABUBU (LABUBUETH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LABUBU මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LABUBU MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1LABUBUETH සිට VNDවෙත ₫ 34.446335 1LABUBUETH සිට AUDවෙත A$ 0.00201586 1LABUBUETH සිට GBPවෙත £ 0.00096866 1LABUBUETH සිට EURවෙත € 0.00112574 1LABUBUETH සිට USDවෙත $ 0.001309 1LABUBUETH සිට MYRවෙත RM 0.00556325 1LABUBUETH සිට TRYවෙත ₺ 0.05192803 1LABUBUETH සිට JPYවෙත ¥ 0.19125799 1LABUBUETH සිට RUBවෙත ₽ 0.10263869 1LABUBUETH සිට INRවෙත ₹ 0.1133594 1LABUBUETH සිට IDRවෙත Rp 21.45901296 1LABUBUETH සිට KRWවෙත ₩ 1.79806858 1LABUBUETH සිට PHPවෙත ₱ 0.0748748 1LABUBUETH සිට EGPවෙත £E. 0.06624849 1LABUBUETH සිට BRLවෙත R$ 0.00721259 1LABUBUETH සිට CADවෙත C$ 0.00179333 1LABUBUETH සිට BDTවෙත ৳ 0.16016924 1LABUBUETH සිට NGNවෙත ₦ 2.02944742 1LABUBUETH සිට UAHවෙත ₴ 0.05459839 1LABUBUETH සිට VESවෙත Bs 0.133518 1LABUBUETH සිට PKRවෙත Rs 0.37165128 1LABUBUETH සිට KZTවෙත ₸ 0.68425357 1LABUBUETH සිට THBවෙත ฿ 0.04281739 1LABUBUETH සිට TWDවෙත NT$ 0.03872022 1LABUBUETH සිට AEDවෙත د.إ 0.00480403 1LABUBUETH සිට CHFවෙත Fr 0.00106029 1LABUBUETH සිට HKDවෙත HK$ 0.01027565 1LABUBUETH සිට MADවෙත .د.م 0.01195117 1LABUBUETH සිට MXNවෙත $ 0.02509353

LABUBU සම්පත්

LABUBU පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LABUBU පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද LABUBU (LABUBUETH) හි මිල කීයද? LABUBU (LABUBUETH)හි සජීවී මිල 0.001309 USD වේ. LABUBU (LABUBUETH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? LABUBU හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.31M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LABUBUETHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001309 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. LABUBU (LABUBUETH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? LABUBU (LABUBUETH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ. LABUBU (LABUBUETH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-21 වන විට, LABUBU (LABUBUETH) හි ඉහළම මිල 0.013821 USD වේ. LABUBU (LABUBUETH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? LABUBU (LABUBUETH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 60.21K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

