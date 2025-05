L1 (L1) යනු කුමක්ද

Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation.

L1 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ L1,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. L1 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ L1මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

L1 මිල ඉතිහාසය

L1හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් L1හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ L1 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

L1 (L1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

L1 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් L1 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1L1 සිට VNDවෙත ₫ 1,087.1784 1L1 සිට AUDවෙත A$ 0.066144 1L1 සිට GBPවෙත £ 0.0318 1L1 සිට EURවෙත € 0.037736 1L1 සිට USDවෙත $ 0.0424 1L1 සිට MYRවෙත RM 0.181472 1L1 සිට TRYවෙත ₺ 1.640456 1L1 සිට JPYවෙත ¥ 6.187856 1L1 සිට RUBවෙත ₽ 3.4132 1L1 සිට INRවෙත ₹ 3.624776 1L1 සිට IDRවෙත Rp 695.081856 1L1 සිට KRWවෙත ₩ 59.30064 1L1 සිට PHPවෙත ₱ 2.366344 1L1 සිට EGPවෙත £E. 2.125936 1L1 සිට BRLවෙත R$ 0.238288 1L1 සිට CADවෙත C$ 0.058936 1L1 සිට BDTවෙත ৳ 5.154992 1L1 සිට NGNවෙත ₦ 67.84 1L1 සිට UAHවෙත ₴ 1.7596 1L1 සිට VESවෙත Bs 3.9008 1L1 සිට PKRවෙත Rs 11.950016 1L1 සිට KZTවෙත ₸ 21.665552 1L1 සිට THBවෙත ฿ 1.412768 1L1 සිට TWDවෙත NT$ 1.279632 1L1 සිට AEDවෙත د.إ 0.155608 1L1 සිට CHFවෙත Fr 0.035192 1L1 සිට HKDවෙත HK$ 0.33072 1L1 සිට MADවෙත .د.م 0.393896 1L1 සිට MXNවෙත $ 0.820016

L1 සම්පත්

L1 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: L1 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද L1 (L1) හි මිල කීයද? L1 (L1)හි සජීවී මිල 0.0424 USD වේ. L1 (L1) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? L1 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ L1හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0424 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. L1 (L1) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? L1 (L1) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. L1 (L1) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, L1 (L1) හි ඉහළම මිල 0.695 USD වේ. L1 (L1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? L1 (L1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 45.02K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.