Kwenta (KWENTA) යනු කුමක්ද

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

MEXC වෙතින් Kwenta ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kwenta ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KWENTA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kwenta ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kwenta මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kwenta මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kwenta,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KWENTA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kwentaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kwenta මිල ඉතිහාසය

KWENTAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KWENTAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kwenta මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kwenta (KWENTA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kwenta මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kwenta MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KWENTA දේශීය මුදල් වෙත

1KWENTA සිට VNDවෙත ₫ 342,025.299 1KWENTA සිට AUDවෙත A$ 20.80884 1KWENTA සිට GBPවෙත £ 10.00425 1KWENTA සිට EURවෙත € 11.87171 1KWENTA සිට USDවෙත $ 13.339 1KWENTA සිට MYRවෙත RM 57.09092 1KWENTA සිට TRYවෙත ₺ 516.08591 1KWENTA සිට JPYවෙත ¥ 1,946.69366 1KWENTA සිට RUBවෙත ₽ 1,073.7895 1KWENTA සිට INRවෙත ₹ 1,140.35111 1KWENTA සිට IDRවෙත Rp 218,672.09616 1KWENTA සිට KRWවෙත ₩ 18,655.9254 1KWENTA සිට PHPවෙත ₱ 744.44959 1KWENTA සිට EGPවෙත £E. 668.81746 1KWENTA සිට BRLවෙත R$ 74.96518 1KWENTA සිට CADවෙත C$ 18.54121 1KWENTA සිට BDTවෙත ৳ 1,621.75562 1KWENTA සිට NGNවෙත ₦ 21,342.4 1KWENTA සිට UAHවෙත ₴ 553.5685 1KWENTA සිට VESවෙත Bs 1,227.188 1KWENTA සිට PKRවෙත Rs 3,759.46376 1KWENTA සිට KZTවෙත ₸ 6,815.96222 1KWENTA සිට THBවෙත ฿ 444.45548 1KWENTA සිට TWDවෙත NT$ 402.57102 1KWENTA සිට AEDවෙත د.إ 48.95413 1KWENTA සිට CHFවෙත Fr 11.07137 1KWENTA සිට HKDවෙත HK$ 104.0442 1KWENTA සිට MADවෙත .د.م 123.91931 1KWENTA සිට MXNවෙත $ 257.97626

Kwenta සම්පත්

Kwenta පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kwenta පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kwenta (KWENTA) හි මිල කීයද? Kwenta (KWENTA)හි සජීවී මිල 13.339 USD වේ. Kwenta (KWENTA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kwenta හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.76M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KWENTAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 13.339 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kwenta (KWENTA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kwenta (KWENTA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 431.81K USD වේ. Kwenta (KWENTA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kwenta (KWENTA) හි ඉහළම මිල 813.36 USD වේ. Kwenta (KWENTA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kwenta (KWENTA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.79K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.