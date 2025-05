Krayon Network (KRY) යනු කුමක්ද

Krayon Network is the Art Investment Platform applying Blockchain & AI technologies. Krayon enables artists, investors, galleries, and administrators worldwide to demonstrate and trade their works of art and assess their collections, eventually leading to the development of a system that is both effective and simple to use for determining art value. By applying blockchain, Krayon Network creates a decentralized environment. All fine arts in Krayon Network are methodically filed on the blockchain. Anonymity, transparency, and liquidity are all guaranteed, and appraisal, authentication, and information asymmetry may be addressed.

MEXC වෙතින් Krayon Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Krayon Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KRY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Krayon Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Krayon Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Krayon Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Krayon Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KRY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Krayon Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Krayon Network මිල ඉතිහාසය

KRYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KRYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Krayon Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Krayon Network (KRY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Krayon Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Krayon Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KRY දේශීය මුදල් වෙත

1KRY සිට VNDවෙත ₫ 1,882.0494 1KRY සිට AUDවෙත A$ 0.11377 1KRY සිට GBPවෙත £ 0.05505 1KRY සිට EURවෙත € 0.065326 1KRY සිට USDවෙත $ 0.0734 1KRY සිට MYRවෙත RM 0.314152 1KRY සිට TRYවෙත ₺ 2.844984 1KRY සිට JPYවෙත ¥ 10.714932 1KRY සිට RUBවෙත ₽ 5.899158 1KRY සිට INRවෙත ₹ 6.288912 1KRY සිට IDRවෙත Rp 1,223.332844 1KRY සිට KRWවෙත ₩ 102.37098 1KRY සිට PHPවෙත ₱ 4.094986 1KRY සිට EGPවෙත £E. 3.700094 1KRY සිට BRLවෙත R$ 0.413242 1KRY සිට CADවෙත C$ 0.102026 1KRY සිට BDTවෙත ৳ 8.901218 1KRY සිට NGNවෙත ₦ 117.44 1KRY සිට UAHවෙත ₴ 3.043164 1KRY සිට VESවෙත Bs 6.7528 1KRY සිට PKRවෙත Rs 20.623198 1KRY සිට KZTවෙත ₸ 37.467764 1KRY සිට THBවෙත ฿ 2.45156 1KRY සිට TWDවෙත NT$ 2.217414 1KRY සිට AEDවෙත د.إ 0.269378 1KRY සිට CHFවෙත Fr 0.061656 1KRY සිට HKDවෙත HK$ 0.57252 1KRY සිට MADවෙත .د.م 0.684822 1KRY සිට MXNවෙත $ 1.422492

Krayon Network සම්පත්

Krayon Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Krayon Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Krayon Network (KRY) හි මිල කීයද? Krayon Network (KRY)හි සජීවී මිල 0.0734 USD වේ. Krayon Network (KRY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Krayon Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KRYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0734 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Krayon Network (KRY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Krayon Network (KRY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Krayon Network (KRY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Krayon Network (KRY) හි ඉහළම මිල 5.35 USD වේ. Krayon Network (KRY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Krayon Network (KRY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 30.32K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

