Kromatika (KROM) යනු කුමක්ද

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink offering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

MEXC වෙතින් Kromatika ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kromatika ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KROM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kromatika ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kromatika මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kromatika මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kromatika,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KROM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kromatikaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kromatika මිල ඉතිහාසය

KROMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KROMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kromatika මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kromatika (KROM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kromatika මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kromatika MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KROM දේශීය මුදල් වෙත

1KROM සිට VNDවෙත ₫ 220.307472 1KROM සිට AUDවෙත A$ 0.0133176 1KROM සිට GBPවෙත £ 0.006444 1KROM සිට EURවෙත € 0.00764688 1KROM සිට USDවෙත $ 0.008592 1KROM සිට MYRවෙත RM 0.03677376 1KROM සිට TRYවෙත ₺ 0.33302592 1KROM සිට JPYවෙත ¥ 1.25503344 1KROM සිට RUBවෙත ₽ 0.69053904 1KROM සිට INRවෙත ₹ 0.73616256 1KROM සිට IDRවෙත Rp 143.19994272 1KROM සිට KRWවෙත ₩ 11.9832624 1KROM සිට PHPවෙත ₱ 0.47934768 1KROM සිට EGPවෙත £E. 0.43312272 1KROM සිට BRLවෙත R$ 0.04837296 1KROM සිට CADවෙත C$ 0.01194288 1KROM සිට BDTවෙත ৳ 1.04195184 1KROM සිට NGNවෙත ₦ 13.7472 1KROM සිට UAHවෙත ₴ 0.35622432 1KROM සිට VESවෙත Bs 0.790464 1KROM සිට PKRවෙත Rs 2.41409424 1KROM සිට KZTවෙත ₸ 4.38587232 1KROM සිට THBවෙත ฿ 0.2869728 1KROM සිට TWDවෙත NT$ 0.25956432 1KROM සිට AEDවෙත د.إ 0.03153264 1KROM සිට CHFවෙත Fr 0.00721728 1KROM සිට HKDවෙත HK$ 0.0670176 1KROM සිට MADවෙත .د.م 0.08016336 1KROM සිට MXNවෙත $ 0.16651296

Kromatika සම්පත්

Kromatika පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kromatika පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kromatika (KROM) හි මිල කීයද? Kromatika (KROM)හි සජීවී මිල 0.008592 USD වේ. Kromatika (KROM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kromatika හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 689.77K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KROMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008592 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kromatika (KROM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kromatika (KROM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 80.28M USD වේ. Kromatika (KROM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kromatika (KROM) හි ඉහළම මිල 0.09099 USD වේ. Kromatika (KROM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kromatika (KROM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.26K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.