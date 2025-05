Keep3rV1 (KP3R) යනු කුමක්ද

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

MEXC වෙතින් Keep3rV1 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Keep3rV1 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KP3R ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Keep3rV1 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Keep3rV1 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Keep3rV1 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Keep3rV1,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KP3R හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Keep3rV1මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Keep3rV1 මිල ඉතිහාසය

KP3Rහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KP3Rහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Keep3rV1 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Keep3rV1 (KP3R) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Keep3rV1 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Keep3rV1 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KP3R දේශීය මුදල් වෙත

1KP3R සිට VNDවෙත ₫ 205,717.743 1KP3R සිට AUDවෙත A$ 12.43565 1KP3R සිට GBPවෙත £ 6.01725 1KP3R සිට EURවෙත € 7.14047 1KP3R සිට USDවෙත $ 8.023 1KP3R සිට MYRවෙත RM 34.33844 1KP3R සිට TRYවෙත ₺ 310.97148 1KP3R සිට JPYවෙත ¥ 1,171.91961 1KP3R සිට RUBවෙත ₽ 644.80851 1KP3R සිට INRවෙත ₹ 687.41064 1KP3R සිට IDRවෙත Rp 133,716.61318 1KP3R සිට KRWවෙත ₩ 11,189.6781 1KP3R සිට PHPවෙත ₱ 447.60317 1KP3R සිට EGPවෙත £E. 404.43943 1KP3R සිට BRLවෙත R$ 45.16949 1KP3R සිට CADවෙත C$ 11.15197 1KP3R සිට BDTවෙත ৳ 972.94921 1KP3R සිට NGNවෙත ₦ 12,836.8 1KP3R සිට UAHවෙත ₴ 332.63358 1KP3R සිට VESවෙත Bs 738.116 1KP3R සිට PKRවෙත Rs 2,254.22231 1KP3R සිට KZTවෙත ₸ 4,095.42058 1KP3R සිට THBවෙත ฿ 267.9682 1KP3R සිට TWDවෙත NT$ 242.37483 1KP3R සිට AEDවෙත د.إ 29.44441 1KP3R සිට CHFවෙත Fr 6.73932 1KP3R සිට HKDවෙත HK$ 62.5794 1KP3R සිට MADවෙත .د.م 74.85459 1KP3R සිට MXNවෙත $ 155.48574

Keep3rV1 සම්පත්

Keep3rV1 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Keep3rV1 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Keep3rV1 (KP3R) හි මිල කීයද? Keep3rV1 (KP3R)හි සජීවී මිල 8.023 USD වේ. Keep3rV1 (KP3R) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Keep3rV1 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.41M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KP3Rහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 8.023 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Keep3rV1 (KP3R) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Keep3rV1 (KP3R) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 425.18K USD වේ. Keep3rV1 (KP3R) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Keep3rV1 (KP3R) හි ඉහළම මිල 2,063.04 USD වේ. Keep3rV1 (KP3R) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Keep3rV1 (KP3R) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.83K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.