Koma Inu (KOMA) යනු කුමක්ද

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

MEXC වෙතින් Koma Inu ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Koma Inu ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KOMA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Koma Inu ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Koma Inu මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Koma Inu මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Koma Inu,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KOMA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Koma Inuමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Koma Inu මිල ඉතිහාසය

KOMAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KOMAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Koma Inu මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Koma Inu (KOMA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Koma Inu මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Koma Inu MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KOMA දේශීය මුදල් වෙත

1KOMA සිට VNDවෙත ₫ 671.02497 1KOMA සිට AUDවෙත A$ 0.0408252 1KOMA සිට GBPවෙත £ 0.0196275 1KOMA සිට EURවෙත € 0.0232913 1KOMA සිට USDවෙත $ 0.02617 1KOMA සිට MYRවෙත RM 0.1120076 1KOMA සිට TRYවෙත ₺ 1.0125173 1KOMA සිට JPYවෙත ¥ 3.8192498 1KOMA සිට RUBවෙත ₽ 2.106685 1KOMA සිට INRවෙත ₹ 2.2377967 1KOMA සිට IDRවෙත Rp 429.0163248 1KOMA සිට KRWවෙත ₩ 36.601362 1KOMA සිට PHPවෙත ₱ 1.4605477 1KOMA සිට EGPවෙත £E. 1.3126872 1KOMA සිට BRLවෙත R$ 0.1470754 1KOMA සිට CADවෙත C$ 0.0363763 1KOMA සිට BDTවෙත ৳ 3.1817486 1KOMA සිට NGNවෙත ₦ 41.872 1KOMA සිට UAHවෙත ₴ 1.086055 1KOMA සිට VESවෙත Bs 2.40764 1KOMA සිට PKRවෙත Rs 7.3757528 1KOMA සිට KZTවෙත ₸ 13.3723466 1KOMA සිට THBවෙත ฿ 0.8717227 1KOMA සිට TWDවෙත NT$ 0.7898106 1KOMA සිට AEDවෙත د.إ 0.0960439 1KOMA සිට CHFවෙත Fr 0.0217211 1KOMA සිට HKDවෙත HK$ 0.204126 1KOMA සිට MADවෙත .د.م 0.2431193 1KOMA සිට MXNවෙත $ 0.5061278

Koma Inu සම්පත්

Koma Inu පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Koma Inu පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Koma Inu (KOMA) හි මිල කීයද? Koma Inu (KOMA)හි සජීවී මිල 0.02617 USD වේ. Koma Inu (KOMA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Koma Inu හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 12.76M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KOMAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02617 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Koma Inu (KOMA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Koma Inu (KOMA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 487.70M USD වේ. Koma Inu (KOMA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Koma Inu (KOMA) හි ඉහළම මිල 0.2022 USD වේ. Koma Inu (KOMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Koma Inu (KOMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 110.33K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

