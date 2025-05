KOII (KOII) යනු කුමක්ද

Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

MEXC වෙතින් KOII ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KOII ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KOII ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KOII ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KOII මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KOII මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KOII,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KOII හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KOIIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KOII මිල ඉතිහාසය

KOIIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KOIIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KOII මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KOII (KOII) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KOII මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KOII MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1KOII සිට VNDවෙත ₫ 31.02561 1KOII සිට AUDවෙත A$ 0.0018876 1KOII සිට GBPවෙත £ 0.0009075 1KOII සිට EURවෙත € 0.0010769 1KOII සිට USDවෙත $ 0.00121 1KOII සිට MYRවෙත RM 0.0051788 1KOII සිට TRYවෙත ₺ 0.0468149 1KOII සිට JPYවෙත ¥ 0.1766358 1KOII සිට RUBවෙත ₽ 0.097405 1KOII සිට INRවෙත ₹ 0.1034671 1KOII සිට IDRවෙත Rp 19.8360624 1KOII සිට KRWවෙත ₩ 1.692306 1KOII සිට PHPවෙත ₱ 0.0675301 1KOII සිට EGPවෙත £E. 0.0606936 1KOII සිට BRLවෙත R$ 0.0068002 1KOII සිට CADවෙත C$ 0.0016819 1KOII සිට BDTවෙත ৳ 0.1471118 1KOII සිට NGNවෙත ₦ 1.936 1KOII සිට UAHවෙත ₴ 0.050215 1KOII සිට VESවෙත Bs 0.11132 1KOII සිට PKRවෙත Rs 0.3410264 1KOII සිට KZTවෙත ₸ 0.6182858 1KOII සිට THBවෙත ฿ 0.0403051 1KOII සිට TWDවෙත NT$ 0.0365178 1KOII සිට AEDවෙත د.إ 0.0044407 1KOII සිට CHFවෙත Fr 0.0010043 1KOII සිට HKDවෙත HK$ 0.009438 1KOII සිට MADවෙත .د.م 0.0112409 1KOII සිට MXNවෙත $ 0.0234014

KOII පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KOII පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KOII (KOII) හි මිල කීයද? KOII (KOII)හි සජීවී මිල 0.00121 USD වේ. KOII (KOII) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KOII හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KOIIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00121 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KOII (KOII) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KOII (KOII) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. KOII (KOII) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KOII (KOII) හි ඉහළම මිල 0.0135 USD වේ. KOII (KOII) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KOII (KOII) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 11.24K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

