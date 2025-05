KOI Protocol (KOAI) යනු කුමක්ද

A native extension directly ontop of Twitter to power a retail network focused on onboarding mass users through a gameified token economy.

MEXC වෙතින් KOI Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KOI Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KOAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KOI Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KOI Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KOI Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KOI Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KOAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KOI Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KOI Protocol මිල ඉතිහාසය

KOAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KOAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KOI Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KOI Protocol (KOAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KOI Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KOI Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KOAI දේශීය මුදල් වෙත

1KOAI සිට VNDවෙත ₫ 29.589714 1KOAI සිට AUDවෙත A$ 0.00180024 1KOAI සිට GBPවෙත £ 0.0008655 1KOAI සිට EURවෙත € 0.00102706 1KOAI සිට USDවෙත $ 0.001154 1KOAI සිට MYRවෙත RM 0.00493912 1KOAI සිට TRYවෙත ₺ 0.04464826 1KOAI සිට JPYවෙත ¥ 0.16846092 1KOAI සිට RUBවෙත ₽ 0.092897 1KOAI සිට INRවෙත ₹ 0.09867854 1KOAI සිට IDRවෙත Rp 18.91802976 1KOAI සිට KRWවෙත ₩ 1.6139844 1KOAI සිට PHPවෙත ₱ 0.06440474 1KOAI සිට EGPවෙත £E. 0.05788464 1KOAI සිට BRLවෙත R$ 0.00648548 1KOAI සිට CADවෙත C$ 0.00160406 1KOAI සිට BDTවෙත ৳ 0.14030332 1KOAI සිට NGNවෙත ₦ 1.8464 1KOAI සිට UAHවෙත ₴ 0.047891 1KOAI සිට VESවෙත Bs 0.106168 1KOAI සිට PKRවෙත Rs 0.32524336 1KOAI සිට KZTවෙත ₸ 0.58967092 1KOAI සිට THBවෙත ฿ 0.03843974 1KOAI සිට TWDවෙත NT$ 0.03482772 1KOAI සිට AEDවෙත د.إ 0.00423518 1KOAI සිට CHFවෙත Fr 0.00095782 1KOAI සිට HKDවෙත HK$ 0.0090012 1KOAI සිට MADවෙත .د.م 0.01072066 1KOAI සිට MXNවෙත $ 0.02231836

KOI Protocol සම්පත්

KOI Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KOI Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KOI Protocol (KOAI) හි මිල කීයද? KOI Protocol (KOAI)හි සජීවී මිල 0.001154 USD වේ. KOI Protocol (KOAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KOI Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 94.88K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KOAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001154 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KOI Protocol (KOAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KOI Protocol (KOAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 82.22M USD වේ. KOI Protocol (KOAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KOI Protocol (KOAI) හි ඉහළම මිල 0.025 USD වේ. KOI Protocol (KOAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KOI Protocol (KOAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 808.57 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.