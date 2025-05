K9 Finance DAO (KNINE) යනු කුමක්ද

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

MEXC වෙතින් K9 Finance DAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ K9 Finance DAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KNINE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ K9 Finance DAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ K9 Finance DAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

K9 Finance DAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ K9 Finance DAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KNINE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ K9 Finance DAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

K9 Finance DAO මිල ඉතිහාසය

KNINEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KNINEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ K9 Finance DAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

K9 Finance DAO (KNINE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

K9 Finance DAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් K9 Finance DAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KNINE දේශීය මුදල් වෙත

1KNINE සිට VNDවෙත ₫ 0.11461527 1KNINE සිට AUDවෙත A$ 0.0000069732 1KNINE සිට GBPවෙත £ 0.0000033525 1KNINE සිට EURවෙත € 0.0000039783 1KNINE සිට USDවෙත $ 0.00000447 1KNINE සිට MYRවෙත RM 0.0000191316 1KNINE සිට TRYවෙත ₺ 0.0001729443 1KNINE සිට JPYවෙත ¥ 0.0006525306 1KNINE සිට RUBවෙත ₽ 0.000359835 1KNINE සිට INRවෙත ₹ 0.0003822297 1KNINE සිට IDRවෙත Rp 0.0732786768 1KNINE සිට KRWවෙත ₩ 0.006251742 1KNINE සිට PHPවෙත ₱ 0.0002494707 1KNINE සිට EGPවෙත £E. 0.0002242152 1KNINE සිට BRLවෙත R$ 0.0000251214 1KNINE සිට CADවෙත C$ 0.0000062133 1KNINE සිට BDTවෙත ৳ 0.0005434626 1KNINE සිට NGNවෙත ₦ 0.007152 1KNINE සිට UAHවෙත ₴ 0.000185505 1KNINE සිට VESවෙත Bs 0.00041124 1KNINE සිට PKRවෙත Rs 0.0012598248 1KNINE සිට KZTවෙත ₸ 0.0022840806 1KNINE සිට THBවෙත ฿ 0.0001488957 1KNINE සිට TWDවෙත NT$ 0.0001349046 1KNINE සිට AEDවෙත د.إ 0.0000164049 1KNINE සිට CHFවෙත Fr 0.0000037101 1KNINE සිට HKDවෙත HK$ 0.000034866 1KNINE සිට MADවෙත .د.م 0.0000415263 1KNINE සිට MXNවෙත $ 0.0000864498

K9 Finance DAO සම්පත්

K9 Finance DAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: K9 Finance DAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද K9 Finance DAO (KNINE) හි මිල කීයද? K9 Finance DAO (KNINE)හි සජීවී මිල 0.00000447 USD වේ. K9 Finance DAO (KNINE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? K9 Finance DAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.80M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KNINEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000447 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. K9 Finance DAO (KNINE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? K9 Finance DAO (KNINE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 402.27B USD වේ. K9 Finance DAO (KNINE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, K9 Finance DAO (KNINE) හි ඉහළම මිල 0.00027 USD වේ. K9 Finance DAO (KNINE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? K9 Finance DAO (KNINE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 71.20K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.